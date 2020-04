'Bolje rezati proračunski novac za stranke nego plaće ljudima'

Političkim strankama i nezavisnim zastupnicima u ovoj godini za njihov rad u proračunu je osigurano 58,51 milijun kuna, što je dva milijuna kuna više nego lani.

Političke stranke za svoj rad uz to primaju i novac iz lokalnih proračuna. I dok Vlada radi plan ušteda, oporba očekuje da će rebalansom proračuna bez dijela novca ostati i političke stranke kako bi se on preusmjerio za borbu protiv korone i pomoć gospodarstvu.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ranije se predložio tri mjeseca zastupnici i ostali dužnosnici dijele sudbinu ljudi pogođenih epidemijom koronavirusa te „odu na minimalnu plaću“.

- Svi moraju podnijeti teret ove krize, pa tako i političke stranke. Samo solidarnost može pomoći da što prije prebrodimo probleme koje je izazvao koronavirus, ali i da što prije nastavimo sa normalnim životima. U SDP-u vjerujemo da treba rezati sve državne troškove, a tako i izdvajanja za političke stranke, jer mi moramo biti primjer svima ostalima i sudjelovati u svemu što se očekuje i od ostalih građana - rekao je Nikša Vukas Glavni tajnik SDP-a.

Nikola Grmoja (Most) rekao je kako su oni oformili fond unutar stranke te su već donirali dio stranačkog novca i plaća za borbu protiv korona virusa. Nema ništa protiv da se strankama uzme dio proračunskog novca, a koliko, kaže, mora odlučiti Vlada ovisno o krizi koja nas čeka kad završi borba protiv epidemije.

- Bolje rezati novac za stranke i županije nego ljudima plaće - kazao je Grmoja.

I Hrvoje Zekanović (Hrast) slaže se da politika i političari moraju proporcionalno s građanima snositi teret ove krize. Zastupnik Nezavisne liste mladih Tomislav Panenić ranije je najavio zakonski prijedlog kojim bi se novac za stranke i političare usmjerio građanima i gospodarstvu pogođenom krizom. Stava je da bi se na nacionalnoj razini stranke trebale odreći novca barem za jedan kvartal te da isplate iz lokalnih proračuna treba svesti na zakonski utvrđene minimume.

Političkim strankama i nezavisnim zastupnicima proračunski novac isplaćuje se tromjesečno, a iznosi koje dobivaju ovise o broju zastupnika koje je stranka imala u trenutku konstituiranja Sabora. U ovaj iznos ne spadaju plaće saborskih zastupnika jer njih plaćamo posebno. Najviše novca u ovoj godini namijenjeno je za HDZ i to u visini od 22,12 milijuna kuna budući da imaju najviše zastupnika.

Slijedi SDP-u sa 14,65 milijuna kuna, Most sa 5,44 milijuna, HNS 3,65 milijuna, a u raspodijeli kolača je i HSS-u, Živi zid, IDS-u, SDDS-u, Promijenimo Hrvatsku, HDS i HSU, HRAST, SNAGA, HDSSB, stranka Milana Bandića, HSLS, Narodna stranka - Reformisti, te nezavisni zastupnici.

Novac iz proračuna prima i Abeceda demokracije, iako nije parlamentarna stranka i to zato što je Ivan Pernar u trenutku konstituiranja Sabora formalno bio član te strančice za koju većina šire javnosti nikada nije čula. Zakonom su određeni minimalni iznosi koje se isplaćuju iz lokalnih proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

Propisano je da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave ne može biti manja od 8000 kuna u predstavničkom tijelu Grada Zagreba, 5000 kuna u predstavničkom tijelu županije i velikoga grada, 3500 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika, 2000 kuna za one koji imaju od 3001 do 10.000 stanovnika te 1000 kuna u predstavničkom tijelu koja ima do 3000 stanovnika.