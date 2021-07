Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je danas novu predsjednicu Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak prof.dr.sc. Sanju Kolaček te za članove mr.sc. Ivanu Novoselec, izv.prof.dr.sc. Marka Turudića i izv.prof.dr.sc. Tomislava Lauca.

- Dječjoj bolnici Srebrnjak nakon nedavnih događaja treba izraženija podrška grada u uspostavljanju transparentnih praksi upravljanja, kako bi mogli unaprijediti zdravstvenu skrb djece u Zagrebu i šire. Zbog toga smo imenovali vodeće znanstvenike i stručnjake iz medicinske znanosti i upravljanja u zdravstvu, ali i upravnog prava, javne nabave i europskih fondova, kako bismo dali i potrebnu podršku da se u suradnji s dionicima u zdravstvenom i znanstvenom sektoru realizira projekt. Dječjeg centra za translacijsku medicinu - rekao je Tomašević koji je i razriješio Anu Stavljenić Rukavina te članove uprave Slavka Antolića, Jozu Milićevića i Andreu Šulentić.

Prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med. predstojnica Klinike za pedijatriju na Klinici za dječje bolesti Zagreb, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane, predsjednica Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, vodila je i sudjelovala u nizu domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz dječje gastroenterologije i poremećaja prehrane. Kao znanstvenica, ima i preko 300 objavljenih znanstvenih članaka, te je citirana 7328 puta.

Ivana Novoselec mr.sc., izvršna direktorica Akademije za politički razvoj, ima preko petnaest godina iskustva u pripremi operativnih programa, strateškom i projektnom planiranju te razvoju institucionalnih kapaciteta, osobito u području upravljanja EU fondovima, bila je savjetnica za razvoj kapaciteta u upravljanju EU fondovima državnim upravama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Tijekom radnog vijeka pripremala je i evaluirala niz projekata financiranih EU fondovima (Phare, IPA, CBC programmes, FP7, ERDF) u područjima istraživanja i razvoja, visokog obrazovanja, zaštite okoliša i prirode, lokalnog razvoja i razvoja civilnog društva. Magistrirala je Europske studije na Sveučilištu u Cambridgeu.

Marko Turudić izv.prof.dr.sc. je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru područja upravnog prava njegov znanstveni interes i radovi u prvom su redu vezani uz problematiku reguliranja mrežnih industrija i javne nabave. Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Autor je nekoliko knjiga i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Izvanredni profesor Tomislav Lauc dr. med. predaje na Studiju antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a gostujući je profesor na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Iskusan je menadžer u zdravstvu i ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonia.

Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata HLZ, član NO HLZ-a i član Središnjeg odbora European Academy of Dento- Maxillo- Facial- Radiology. Gostujući je član najrenomiranijeg ortodontskog društva Angle Society of Europe kao i Američkog društva ortodonata (American Association of Orthodontists).