Bolnica nije obavijestila policiju o puštanju Marija Banožića. Pitali smo ih hoće li ga privesti

Policija nije primila obavijest o puštanju bivšeg ministra obrane Marija Banožića iz bolnice, potvrdili su za 24sata iz PU Vukovarsko-srijemske. Klinički bolnički centar Osijek jučer je tijekom dana izvijestio da bivši ministar Mario Banožić izlazi iz bolnice te da je otpušten na kućno liječenje. Banožić je dva tjedna proveo na liječenju u bolnici.

U PU Vukovarsko-srijemskoj nisu nam mogli dati odgovor o tome hoće li Banožić biti priveden u policiju na ispitivanje zbog prometne nesreće koju je izazvao 11. studenog i u kojoj je poginula jedna osoba, vozač kombija Goran Šarić.

Tereti se za izazivanje promerne sa smrtnom posljedicom

- Sve radnje policija u ovom slučaju poduzima u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom - rekli su za 24sata iz navedene policijske uprave.

Podsjetimo, PU vukovarsko-srijemska podnijela je kaznenu prijavu protiv Marija Banožića pred Županijskim državnim odvjetništvom u Vukovaru zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće iz nehaja sa smrtnom posljedicom.

On je svojim terencem Nissan Terrano po magli pretjecao teretno vozilo uslijed čega je došlo do direktnog sudara s kombi vozilom koje ne naišlo iz suprotnog smjera i kojim je upravljao 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake. On je pri tome na mjestu poginuo.

Banožić se u petak oglasio po prvi put nakon tragedije na Facebooku te otkrio kako je poginulog Gorana Šarića osobno poznavao te izrazio žaljenje i sućut njegovoj obitelji. Također je istaknuo da je njegovo razrješenje s dužnosti ministra ispravan potez.