Bolnice duguju 800 milijuna eura: 'Ne plaćaju po 500 dana, ugrožena je opskrba lijekovima'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jasminko Herceg, predsjednik jedne od najvećih veledrogerija, otkrio je da su već poslali opomene pred ovrhu bolnicama.

Dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama dosegnuo je alarmantnih 800 milijuna eura, a prosječni rokovi neplaćanja u pojedinim ustanovama prelaze 500 dana. Predstavnici farmaceutske industrije, proizvođača i ljekarnika okupljeni u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) upozorili su da je zdravstveni sustav na rubu pucanja te da bez hitne sanacije od najmanje 500 milijuna eura prijeti poremećaj u opskrbi lijekovima i ugrožavanje pacijenata.

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber poručila je kako se država mora pridržavati svojih obveza.

- Imamo situacije gdje su dugovi stariji od 365 dana, u nekim bolnicama i više od 500 dana. To nije prihvatljivo. Normalno je da država plaća dospjele obveze. Dug bolnica ugrožava domaću proizvodnju lijekova, ljekarnike i sigurnost pacijenata - upozorila je Weber.

Dodala je da bez financijske stabilnosti nema ni sigurne isporuke lijekova.

- Trebamo najmanje 500 milijuna eura da se sustav stabilizira i osigura redovita opskrba. Ovo nije samo financijsko, nego i pitanje zdravlja i sigurnosti građana - rekla je Weber.

Dug raste 40 milijuna eura mjesečno

Prema podacima HUP-a, dug prema veledrogerijama raste prosječno 40 milijuna eura mjesečno, što je, kako navode, dugoročno neodrživo. Sustav se, upozoravaju, ne može stabilizirati bez realnog budžetiranja zdravstva.

- Ili treba smanjiti rashode ili povećati prihode. Svi plaćamo zdravstveni doprinos od 16,5 posto i za to želimo uslugu koju plaćamo. No država mora razlikovati socijalno ugrožene, kojima treba pomoći, od ostalih koji moraju plaćati tržišne cijene - kazala je Weber.

"Svi smo pred zidom"

Jasmin Huljaj, dopredsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija, naglasio je da industrija već mjesecima ulaže maksimalne napore kako bi spriječila nestašice lijekova.

- Brojke su neumoljive. Partnerski se postavljamo prema ministarstvima, upozoravamo ih, no još nema ni kratkoročnog ni dugoročnog rješenja. Do kraja godine očekujemo ponovno dug na sadašnjim razinama. Sustav nije održiv - poručio je Huljaj.

- U narednih 15 dana istječu rokovi za plaćanje. Nakon toga slijedi ovrha prema 34 zdravstvene ustanove, među kojima su kliničke i opće bolnice. Ukupan dug iznosi 265 milijuna eura, a dosad smo naplaćeni tek 12 milijuna - rekao je Herceg.

"Bez rješenja više ne ide"

Predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova Ana Gongola istaknula je da su proizvođači dosad osiguravali lijekove unatoč dugovima, no granice su dosegnute.

- Zbog odgovornosti prema pacijentima smo tolerirali dugove, ali svaka situacija ima kraj. Bez rješenja daljnje produbljivanje duga više nije moguće - upozorila je.

Iako pacijenti zasad nisu izravno pogođeni, stanje je sve teže i u ljekarnama.

Marina Marušić Fojs, članica Izvršnog odbora HUP-Udruge ljekarnika, kaže da su upravo ljekarnici prvi koji osjećaju zabrinutost građana.

- Najviše osjetimo paniku pacijenata. Ako ne dođe do stabilizacije, i mi ćemo moći isporučivati lijekove samo dok ih imamo na skladištu - kazala je.

Predstavnici industrije ističu da se u rješavanje problema moraju uključiti i Ministarstvo financija te Vlada.

- Ovaj problem nadilazi Ministarstvo zdravstva. Država mora čuvati industrije koje osiguravaju zdravlje - zaključila je Weber.

U HUP-u poručuju kako očekuju da će se do kraja godine osigurati 500 milijuna eura kako bi se spriječila nova kriza i očuvala dostupnost lijekova za građane. Ističu i kako prvi korak treba biti realno budžetiranje zdravstvenog sustava.
 

