Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?

DETALJI TRAGEDIJE

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume. U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo

Mladić (21) poginuo je u utorak oko ponoći kod Sesveta, potvrdili su za 24sata iz zagrebačke policije. Audijem zagrebačkih registarskih oznaka kretao se Ulicom Budenečki put kroz šumsko područje bez javne rasvjete, u smjeru jugoistoka oko ponoći. 

Kako su izvijestili iz PU zagrebačke, mladić nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika preko slivnika voda na meki terenu gdje je udario u stablo drveta.

U prometnoj nesreći vozač je smrtno stradao. Vatrogasci su ubrzo stigli na teren te ugasili požar na automobilu i u šumi, a tijekom očevida su morali i srušiti drvo kako bi uspjeli izvući automobil. 

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, navodno je vlasnik osoba koja je tek dan ranije taj automobil kupila.

Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Zbog obavljanja očevida, promet navedenim kolnikom je bio obustavljen do 3.30 sati.
 

