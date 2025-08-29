Obavijesti

News

HUP UPOZORIO

Bolnice duguju čak 730 milijuna eura za lijekove. Ministarstvo tvrdi: 'Pacijenti nisu ugroženi'

Piše HINA,
Bolnice duguju čak 730 milijuna eura za lijekove. Ministarstvo tvrdi: 'Pacijenti nisu ugroženi'
Ljekarne varaždinske županije predstavile automatizirano skladište vrijedno 1,7 milijuna kuna | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

HUP upozorava da je trend takvog rasta zabrinjavajući, a dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda pacijentima ugrožena

Ministarstvo zdravstva odgovorilo je u petak na priopćenje HUP-ove Koordinacije veledrogerija o porastu duga bolnica za lijekove navodeći da je taj problem višegodišnji izazov unutar zdravstvenog sustava i da se traže održiva rješenja, te da pacijenti nemaju razloga za zabrinutost.

- Problem dugovanja prema veledrogerijama, koji proizlazi iz kontinuirane potrebe za opskrbom bolnica lijekovima, predstavlja višegodišnji izazov unutar zdravstvenog sustava. Ministarstvo zdravstva u potpunosti je svjesno složenosti tog pitanja te poduzima aktivnosti s ciljem pronalaska održivog rješenja - kažu u priopćenju.. 

HUP je upozorio da je dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinske proizvode na kraju srpnja dosegnuo je više od  730 milijuna eura i da je trend takvog rasta zabrinjavajući, a dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda pacijentima ugrožena.

Ministarstvo zdravstva poručuje da redovito održava formalne i neformalne sastanke sa predstavnicima veledrogerija  i da kroz dijalog nastoji usuglasiti modele koji će osigurati trajno rješenje opskrbe lijekovima, uz izbjegavanje rješavanja problema isključivo reaktivnim i kratkoročnim mjerama, poput sanacija.

Stav Ministarstva zdravstva je, navode, da sanacije, kao privremeno rješenje, ne doprinose ni financijskoj održivosti veledrogerija niti dugoročnoj stabilnosti zdravstvenog sustava.

„Naš je cilj uspostava odgovornog i održivog financijskog okvira koji će spriječiti potencijalnu akumulaciju dugovanja te omogućiti redovnu opskrbu svih zdravstvenih ustanova potrebnim lijekovima”.

Ministarstvo zdravstva također naglašava kako pacijenti nemaju razloga za zabrinutost jer će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala neprekinuta i sigurna opskrba lijekovima, bez ikakve ugroze za bolesnike.

