Bolno sjećanje: Prošla godina od katastrofe u HE Dubrovnik

Ivica Zvrko, Mato Maškarić i Davor Pozniak život su izgubili na radnom mjestu u postrojenju hidroelektrane - ispod zemlje. Požar koji je buknuo prvo su pokušali ugasiti, a kad zbog gustog dima nisu uspjeli, bježeći su skočili u odvodne tunele. Potraga za tijelima trajala je tri dana. Istraga nije dovršena, provodi se protiv petorice okrivljenika. Još se provode i istražne radnje za utvrđivanje svih okolnosti nastanka i širenja požara.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Obitelji stradalih radnika nadaju se kako će što prije dobiti odgovore tko je zakazao i zašto su tog jutra tri života izgubljena.

Dubrovački dnevnik prvi je pisao o propustima i činjenici kako su radovi u HE izvođeni bez građevinske dozvole, ali i nalazu inspekcije koji je pokazao kako je poslodavac ugradio 'valoviti poliester u roli' koji je vrlo vjerojatno doveo do brzog širenja gustog dima i požara, čime je HEP, prema inspekcijskom nalazu, ugrozio živote djelatnika hidroelektrane. Prošlog ljeta su se zbog svega navedenog dogodila i prva uhićenja te pokrenute istrage protiv više ljudi.

Među ljudima nad kojim se provodi istraga zbog tragedije u HE Dubrovnik su član Uprave HEP-a Nikola Rukavina te bivši šef HEP Proizvodnje Željko Starman, ali i osobe koje su sudjelovale u projektu sanacije HE Dubrovnik. Rukavini i Starmanu bio je određen i jednomjesečni istražni zatvor, no vrlo brzo su pušteni na slobodu.

Također, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je u lipnju prošle godine donijelo rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana zbog postojanja osnovane sumnje kako su počinili po jedno kazneno teško djelo protiv opće sigurnosti i u vezi s kaznenim djelom opasnog izvođenja građevinskih radova.