Bolsonaro kriv za planiranje puča! Bivšem vođi Brazila sad prijete desetljeća iza rešetaka

Jair Bolsonaro (70), bivši brazilski predsjednik, kriv je zbog planiranja vojnog puča! Prijeti mu dugačka zatvorska kazna od nekoliko desetljeća iza rešetaka, presuda će biti izrečena u petak, javlja BBC.

Troje od pet sudaca brazilskog Vrhovnog suda smatra da je Bolsonaro kriv za vođenje zavjere usmjerene na zadržavanje vlasti nakon što je izgubio izbore od Luiza Inácija Lule da Silve.

- Plan nije uspio pridobiti dovoljnu podršku vojske za provedbu, a kulminirao je upadom Bolsonarovih pristaša u vladine zgrade u siječnju 2023. godine - utvrdili su suci.

CNN piše kako je spletka uključivala i potencijalno ubojstvo novog predsjednika kao pokušaj očuvanja vlasti.

StartFragment Sudbinu mu je zapečatila sutkinja Carmen Lucia koji ga je progasila krivim po svoh pet točaka optužnice. Ona je treća koja ga je proglasila krivim od pet sudaca iz panela Vrhovnog suda. Jedan sudac smatra da je nevin, jedan još nije donio odluku, ali potrebna tri glasa za osudu su tu...

EndFragment

Bolsonaro negira krivicu od početka procesa...