Bolsonaro se obrušio na TV kuću koja ga krivi za mrtve u Brazilu

Ekstremni desničar Bolsonaro optužio je TV Globo da o prekretnici u broju umrlih govori kao o "finalu Svjetskog kupa" napisavši na Twitteru da se odnose "kukavički i bez poštovanja prema smrti"

<p>Predsjednik <strong>Jair Bolsonaro</strong> kritizirao je "kukavičluk" najgledanije brazilske tv mreže koja je sugerirala da on snosi veliku krivnju zbog toga što je u zemlji umrlo više od 100.000 ljudi od novoga koronavirusa.</p><p>Ekstremni desničar Bolsonaro optužio je TV Globo da o prekretnici u broju umrlih govori kao o "finalu Svjetskog kupa" napisavši na Twitteru da se odnose "kukavički i bez poštovanja prema smrti".</p><p>U subotu navečer, ubrzo nakon službene objave da je prijeđena prekretnica od 100.000 smrtnih slučajeva, TV Globo je vijesti počeo dugim uvodom u kojemu je snažno kritizirao Bolsonarovo rješavanje zdravstvene krize.</p><p>Voditelji vijesti istaknuli su da članak brazilskog ustava nalaže da je "zdravlje pravo svih ljudi i dužnost nacionalne vlade".</p><p>Na to su upitali: "Je li predsjednik ispunio svoju dužnost?"</p><p>Bolsonaro je u tvitu u nedjelju napisao da "dezinformacije ubijaju više od virusa". Sugerirao je da TV Globo koristi covid-19 u političke svrhe, što bi samo po sebi moglo uzrokovati više smrti.</p><p>Od sama početka Bolsonaro je smanjivao opasnost koronavirusa odbacujući je kao "sitnu gripu", dovodeći u pitanje karantenu koju su odredili guverneri nekih država te govoreći da bi njezin ekonomski utjecaj mogao biti "smrtonosniji od virusa".</p><p>Izjavivši da ima "čistu savjest" Bolsonaro tvrdi da su "učinili sve što je moguće da se spase životi".</p><p>Mnogobrojni političari u subotu su poslali poruke utjehe obiteljima 100.000 žrtava koronavirusa i kritizirali vladino postupanje u krizi.</p><p>Kongres i Vrhovni sud objavili su dane žalosti.</p><p>Ali Bolsonaro je jednostavno podijelio tvit vladina glasnogovornika naglašavajući broj ljudi koji su se oporavili od virusa - on je jedan od njih - a broj umrlih nije ni spomenuo.</p><p> </p>