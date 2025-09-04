Bolt Food odlazi iz Hrvatske!

Bolt food od 6. listopada više neće dostavljati hranu u Hrvatskoj. Tvrtka će i dalje nuditi usluge vožnje i električnih romobila, piše Jutarnji list.

- Bolt u Hrvatskoj nastavlja s radom - ostajemo tržišni lider u uslugama vožnje na zahtjev i najmu električnih romobila. Naravno, i dalje ćeš moći naručivati vožnje i koristiti električne romobile putem Bolt aplikacije - poručili su iz poznate tvrtke za dostavu.

Od ulaska na hrvatsko tržište u svibnju 2020. godine, Bolt Food je bio konkurencija ostalim poznatim dostavljačima, Glovo i Wolt.