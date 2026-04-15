ESKALIRALO NA SASTANKU

Péter Magyar bijesan je izjurio iz predsjedničke palače nakon sastanka: 'Ostavka, odmah!'

Piše Antonela Šaponja,
Péter Magyar bijesan je izjurio iz predsjedničke palače nakon sastanka: 'Ostavka, odmah!'
Foto: Bernadett Szabo

Magyar je poručio da Sulyok "nije sposoban utjeloviti jedinstvo mađarske nacije, nije dostojan biti čuvar vladavine prava u Mađarskoj"

Nakon uvjerljive pobjede na nedjeljnim parlamentarnim izborima, Péter Magyar započeo je proces formiranja nove mađarske vlade. Okončana je 16-godišnja vladavina stranke Fidesz i njezina lidera Viktor Orbán. Magyar je stigao jutros u Sándor-palota u Budimpešti na službeni sastanak s mađarskim predsjednikom Tamásom Sulyokom.

Novoizabrani mađarski premijer Magyar traži od predsjednika da podnese ostavku po dolasku na sastanak 01:30
Novoizabrani mađarski premijer Magyar traži od predsjednika da podnese ostavku po dolasku na sastanak | Video: 24sata/reuters

Sulyok treba podnijeti ostavku nakon formiranja nove vlade - rekao je čelnik pobjedničke stranke Tisze na nedjeljnim izborima Peter Magyar uoči dolaska u predsjedničku rezidenciju u srijedu.

Magyar je rekao da će poslušati što će predsjednik reći i prenijeti mu "volju mađarskog naroda da mora napustiti dužnost nakon što na vlasti bude nova vlada", prenijela je mađarska novinska agencija MTI. 

Hungary's President Sulyok meets election winner Magyar and other party leaders, in Budapest
Foto: Bernadett Szabo

Odmah nakon sastanka Magyar na društvenim mrežama objavio fotografiju iz predsjedničke palače uz izrazito oštru poruku.

- Stigao sam u palaču Sándor kod predsjednika Republike. Tamás Sulyok nije dostojan predstavljati jedinstvo mađarskog naroda. Nije sposoban biti čuvar zakonitosti. Nije prikladan biti moralna mjera i uzor. Tamás Sulyok mora odmah napustiti svoju dužnost nakon formiranja nove vlade - stoji u objavi. 

Mađarskog predsjednika bira parlament. Sulyok je izabran u veljače 2024.

Nakon sastanka rekao je novinarima da je pozvao predsjednika da dobrovoljno odstupi, a u suprotnom će mijenjati ustav. Sulyok je odgovorio da će razmotriti Magyarove argumente, prenosi Reuters.

Magyar je nakon sastanka kazao i da mu je Sulyok rekao da će mu dati mandat za sastav vlade, te da planira sjednicu parlamenta početkom svibnja. Magyar očekuje da će nova vlada biti inaugurirana tijekom svibnja.

