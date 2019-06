Borg u Uljaniku: Jan De Nul već je bio osuđen za mito...

Jan De Nul je vodeća svjetska kompanija za teške podmorske radove, jaružanje i radove na moru. Zapošljava 6500 radnika i lani je imala više od 12,5 milijardi kuna prihoda te dobit od gotovo 250 milijuna kuna.

Raspolažu zavidnom flotom brodova i posluju u 37 zemalja. Upravo zato je Uljaniku posao gradnje najsnažnijeg jaružala na svijetu za Jan De Nul bio jedan od najvažnijih poslova u novijoj povijesti.

No posao se prometnuo u fijasko za Hrvatsku državu i Uljanik, ali Jan De Nul će itekako profitirati. Kako smo jučer pisali, kad Uljanik nije dovršio jaružalo vrijedno 1,28 milijardi kuna, Jan De Nul je prvo naplatio jamstvo od države od 923 milijuna kuna. A sad će država isti taj brod prodati istom tom Jan De Nulu za cijenu između 700 i 750 milijuna kuna da ga odvuče i završi u Italiji.

Kako smo jučer pisali, ova moćna kompanija uzela je za svog pravnog zastupnika u Hrvatskoj odvjetnika Borisa Šavorića, poznatoga kao člana tzv. grupe Borg i pisca “lexa Agrokor”. Šavorić je i prijatelj premijera Plenkovića.

Jan De Nul će tako dobiti i brod i 200-tinjak milijuna kuna, pa im se Hrvatska opet isplatila. Njihova podružnica je imala samo još jedan posao u zemlji iako naši pomorci rade za njih. Podružnica belgijsko-luksemburške tvrtke sanirala je zagrebačko odlagalište otpada Jakuševac za 55 milijuna eura početkom 2000-ih. Troškovi su bili manji nego što su predviđeni, a i sve je napravljeno prije roka. Međutim, kasnije je jedna ploha puknula, što je stvorilo probleme, ali je osiguranje sve platilo i ona je popravljena.

Grupacija Jan De Nul obiteljska je tvrtka i ime je dobila po prezimenu vlasnika. A već četvrto desetljeće je vodi upravo Jan Pieter De Nul. Obitelj De Nul smatraju najbogatijom belgijskom obitelji. Bogatstvo im je procijenjeno na tri milijarde eura.

Tjednik Express već je pisao da nisu imuni na korupciju. Jan Pieter De Nul i njegov brat Dirk optuženi su prije 10-ak godina da su poreznom inspektoru darovali vilu i nekoliko milijuna franaka da zažmiri na stanje poslovne dokumentacije. Branili su se da je on tražio novac, a da ga nisu dali nego su nadgledali konstrukciju vile. Braća su osuđena na tri godine uvjetno.

Ministar Darko Horvat jučer je izjavio da on nije pregovarao nijedanput osobno s odvjetnikom Borisom Šavorićem nego s drugim predstavnicima tvrtke i vlasnikom De Nulom osobno. Nije htio komentirati zašto su odabrali taj ured za zastupanje u Hrvatskoj u ovom osjetljivom poslu. Kako smo objavili, za dovršetak broda trebalo je od 100 do 150 milijuna kuna, a radnici su prozvali upravo Horvata što to nije i učinjeno. Horvat kaže da su radnici i menadžment krivi što je država platila jamstva.

