KOSTANJEVIĆ DAO OSTAVKU

Boris Dujmić je novi ravnatelj ustanove za Upravljanje sportskim objektima

Piše HINA,
Ustanova za upravljanje sportskim objektima kojoj je na čelu uhićeni Kosta Kostanjević | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Boris Dujmić novi je ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) Grada Zagreba, odlučilo je jednoglasno Upravno vijeće te ustanove, a priopćili su u petak

Slijedom raspisanog javnog natječaja i provedenog selekcijskog postupka, Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) je 28. listopada 2025. godine u punom sastavu jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Borisa Dujmića za novog ravnatelja USO-a, kaže se u priopćenju.

U Upravnom vijeću USO-a nalaze se četiri predstavnika osnivača, dva predstavnika Sportskog saveza Grada Zagreba, i jedan predstavnik zaposlenika. Imenovani ravnatelj prihvatio je ponudu te će zbog reguliranja prava i obveza prema sadašnjem poslodavcu dužnost preuzeti u drugoj polovici studenoga.

Boris Dujmić ima diplomu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kategorizirani je sportaš Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO) u kajaku na divljim vodama i raftingu, te osvajač brojnih međunarodnih sportskih medalja i priznanja. Zadnjih 15 godina bio je zaposlen u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, između ostalog kao zapovjednik voda antiterorističke vojne policije i satnije za zaštitu VIP osoba, te ima iskustvo sudjelovanja u NATO misiji u Afganistanu kao savjetnik.

Ustanova za Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba (USO), našla se u središtu afere Hipodrom, a novi ravnatelj Dujmić dolazi nakon što je bivši Kosta Kostanjević, osumnjičen za financijske malverzacije, podnio ostavku.

