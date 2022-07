Boris Johnson na odlasku na poklon dobio Churchillova djela

Sastanak je održan na najtopliji dan u britanskoj povijesti i nakon što je oporba kritizirala Johnsona jer nije prisustvovao hitnim sastancima organiziranim zbog rasprave o reakciji na toplinski val u zemlji.

Met Office je izvijestio da je u utorak prvi put u povijesti zabilježena temperatura viša od 40 stupnjeva te da je u londonskoj zračnoj luci Heathrow izmjereno 40,2C.

Johnson ostaje na dosadašnjoj dužnosti dok se ne imenuje njegov nasljednik. Njegov neuspjeh uslijedio je nakon niza skandala, odnosno zabava koje su se u pandemijsko doba održavale u Downing Streetu.

Njegov odlazak s dužnosti nevjerojatan je neuspjeh za premijera koji je 2019. osvojio najveći dio glasova konzervativaca od 1979.

Johnsonov glasnogovornik je kazao kako je premijer iskoristio priliku da na 'svojoj' zadnjoj sjednici vlade istakne vlastiti uspjeh koji se odnosi na ukidanje karantene. Upitan je li Johnson razmislio o pogreškama koje su ga srušile s funkcije, glasnogovornik je odgovorio: "Nemam što dodati".

Prisutne je izvijestio i da su "premijeru uručeni pokloni u znak zahvalnosti za službu, a među njima su i prva izdanja djela Winstona Churchilla o Drugome svjetskom ratu".

Churchill je Johnsonov osobni junak. Čak je napisao i izdao njegovu biografiju pod nazivom "The Churchill Factor: How One Man Made History".

Ime Johnsonova nasljednika trebalo bi biti poznato 5. rujna, a dotad, dok su članovi parlamenta na ljetnoj stanci, nema zakazanih sastanaka kabineta.

