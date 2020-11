Vujčić: Cjepivo će na proljeće donijeti normalizaciju, 2021. će biti godina snažnog oporavka

Guverner HNB-a Boris Vujčić komentirao je korona krizu, dolazak cjepiva te prelazak iz kune u euro za koji se Hrvatska već počela pripremati

<p>Guverner HNB-a<strong> Boris Vujčić</strong> u <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3923962/boris-vujcic-u-rtl-u-danas-2021-bi-trebala-biti-godina-snaznog-oporavka-hrvatskog-gospodarstva/">RTL-u Danas</a></strong> izjavio je kako bi iduća godina trebala biti godina snažnog oporavka. </p><p>- Po svemu sudeći, iduća godina bi trebala biti godina snažnog oporavka gospodarstva. Ne na razini 2019., ali očekujemo rast BDP-a između 5 i 6 posto, ukoliko ne bi došlo do nekakvih komplikacija s epidemiološkom situacijom koje se u ovom trenutku ne očekuju. Mi ne vidimo, pogotovo s financiranjem potreba države nikakvih problema. One nisu velike i u ovom trenutku sve nam govori da nećemo imati problema - komentirao je Vujčić te dodao kako smo na proljeće 2020. osjetili velike gubitke jer je pad gospodarske aktivnosti bio ogroman, a međunarodna tržišta su se zatvorila. </p><p>Smatra kako će cjepivo napraviti svoje po pitanju stabilizacije financija. </p><p>- Ako se krene u cijepljenje u prvom kvartalu, kao što se očekuje, onda očekujemo da bi stabilizacija, odnosno normalizacija, mogla početi na proljeće. Tada bi u većem obujmu mogla početi i putnovanja, što je pogotovo važno za našu turističku sezonu - smatra Vujčić.</p><h2>Iz kune u euro </h2><p>Komentirajući današnji sastanak Vijeća za euro, Vujčić je rekao da se od početka sljedeće godine počinjemo brzo pripremati za tarnziciju i da imamo samo dvije godine u kojima moraju pripremiti sve novčanice za zamjenu.</p><p>- Cijela poanta procesa je zaštita potrošača. Ljudi će moći bez ikakvog troška promijeniti svoje kune u eure, po fiksom tečaju, a on će biti određen prije ulaska u eurozonu, ali možemo očekivati da će biti isti ili vrlo sličan ovome s kojim smo ušli u telajni mehanizam. Imat će mogućnost mijenjati novce u bankama prvih šest mjeseci bez ikakvog troška. Nakon toga s troškom, a u HNB-u će moći zauvijek mijenjati novčanioce po fiksnom tečaju, a kovanice sljedeće tri godine. Svi krediti i depoziti u bankama će se automatski promijeniti po fiksnom tečaju - objasnio je. </p>