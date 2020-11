Izvijestio je da je Vije\u0107e prihvatilo tekst, a da \u0107e taj dokument danas biti upu\u0107en u javno savjetovanje. Plan je da se do kraja godine Nacionalni plan prihvati do kraja godine, a sukladno strategiji za uvo\u0111enje eura. Cilj je da Hrvatska 1. sije\u010dnja 2023. uvede euro kao valutu.

Na pitanje koji su mogu\u0107i izazovi na tom putu, premijer je rekao da je cilj zadr\u017eati deficit ni\u017ei od 3 posto.

- Sve ekonomije su u posebnim okolnostima zbog korona virusa. Radit \u0107emo na ispunjavanju kriterija. Kroz sljede\u0107e dvije godine moramo napraviti klju\u010dne iskorake - rekao je Plenkovi\u0107.

O ju\u010dera\u0161njoj interpelaciji za Kr\u0161-Pa\u0111ene rekao je da nije bio u Saboru jer je tema proma\u0161ena i da iza svega stoji \"pravednik Dobrovi\u0107, biv\u0161i mostovac\". Rekao je da on ni\u0161ta od toga \u0161to su sad navodili iz Domovinskog pokreta, Dobrovi\u0107 nije provodio kao ministar.\u00a0

- Vlada nije tekli\u010d i nije kurir, to su uratci lo\u0161ih studenata i \u0111aka, da se njima dostave odre\u0111eni dokumenti, a oni su mogli izravno to dobiti od onih tijela koji posjeduju tu dokumentaciju. Rasprava je pokazala da bi dokumente dobili. To je teatar - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

Dodao je da je prva taktika oporbe bila zahtjev za osnivanje istra\u017enog povjerenstva.\u00a0

- Niti smo mi od ju\u010der, niti smo naivni niti smo glupi. To se dogoditi ne\u0107e, mogu samo sanjati, kao \u0161to su sanjali prije izbora.\u00a0Ucjenjivanje HDZ-a ne\u0107e gledati jo\u0161 sto godina i nema potrebe da ja kao predsjednik Vlade dolazim na ovakve interpelacije. Klub HDZ-a je razotkrio sve demago\u0161ke napore Domovinskog pokreta - istaknuo je.

Rekao je da \u0107e u Vladi odgovarati na sve te inicijative koje \u0107e saborska ve\u0107ina odbijati.\u00a0

- Hajda\u0161 Don\u010di\u0107 je kao baba Vanga mislio da \u0107e imati 68 mandata, a dobili su manje, kao i ovi iz Domovinskog pokreta i Mosta koji su dobili premalo pa ne mogu ucjenjivati - poru\u010dio je.

\u0160to se ti\u010de sazivanja sjednice VNS-a premijer je ponovio da je glasnogovornik predsjednika la\u017eno rekao da nisu dobili materijale. Naglasio je da je predstojnik njegova ureda Frka Pete\u0161i\u0107 dostavio dopis predstojniku Ureda predsjednika Orsatu Miljeni\u0107u i dostavio teme te prijedloge termina.\u00a0

- To nije vrsta komunikacije za koju moraju osobnu korespondenciju imati predsjednik dr\u017eave i Vlade - tvrdi Plenkovi\u0107.\u00a0

Dodao je da je Frka Pete\u0161i\u0107 dvaput zvao Miljeni\u0107a da ga pita za termin.\u00a0

- Nije do nas, ponudili smo tri termina, ponuda i dalje stoji, ako dobijemo odgovor da im pa\u0161e neki tremin, onda \u0107e biti sastanak u \u010detvrtak ili petak. Ako odgovore u subotu, nije realno da \u0107e sastanak biti u \u010detvrtak ili petak. To je odgovor - dodao je Plenkovi\u0107.

Plenkovi\u0107 je komentirao i navode nekih \u010dlanova Vladinog savjeta za borbu s korona virusom, koji se pone\u0161to razlikuju od onoga \u0161to govori nacionalni Sto\u017eer.

- Ajmo \u010dinjeni\u010dno. Prije 14 dana smo imali sjednicu i utvrdili mjere koje trebaju omogu\u0107iti stagnaciju, i to se dogodilo. Svi koji su zara\u017eeni ili bolesni, registrirani su. Bitni brojevi su oni koji zahtijevaju hospitalizaciju. Situacija je pod kontrolom. Stavovi znanstvenika u Vladinom savjetu, koji su ondje dobrovoljno, njihovi stavovi ni na koji na\u010din ne obvezuju Vladu ni Sto\u017eer. Njihova uloga je savjetodavna - istaknuo je Plenkovi\u0107.

Na kraju je komentirao i Pfizerovo cjepivo.

- \u0160to se cjepiva ti\u010de, stojimo dobro. Pitanje zdravstva je u nadle\u017enosti dr\u017eava \u010dlanica. Problem je globalnog karaktera, kao EU smo dogovorili da se ide u razgovore s razli\u010ditim farmaceutskim kompanijama i da dobijemo verificirano cjepivo te igramo na vi\u0161e plo\u010da. Prvo pouzdano cjepivo \u0107e EU dobiti, to zna\u010di i Hrvatska, danas je Capak govorio o tome - dodao je.

Plenković o interpelaciji: 'Nismo glupi i naivni. Ucjenjivanje HDZ-a neće gledati još sto godina'

Plenković je ponovio da glasnogovornik predsjednika laže da nisu dobili materijale za sjednicu VNS-a. Naglasio je da su dobili dopis, predstavljene su im teme i ponuđeni termini

<p>Da je Hrvatska već danas u eurozoni, bilo bi joj na raspolaganju 1,1 milijarda eura iz Europskoga stabilizacijskog mehanizma za financiranje u kriznim situacijama, a imali bismo i veću mogućnost i obujam financiranja na tržištu kapitala, poručio je Plenković danas na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a kasnije se obratio medijima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Presica premijera Plenkovića</strong></p><p>Izvijestio je da je Vijeće prihvatilo tekst, a da će taj dokument danas biti upućen u javno savjetovanje. Plan je da se do kraja godine Nacionalni plan prihvati do kraja godine, a sukladno strategiji za uvođenje eura. Cilj je da Hrvatska 1. siječnja 2023. uvede euro kao valutu.</p><p>Na pitanje koji su mogući izazovi na tom putu, premijer je rekao da je cilj zadržati deficit niži od 3 posto.</p><p>- Sve ekonomije su u posebnim okolnostima zbog korona virusa. Radit ćemo na ispunjavanju kriterija. Kroz sljedeće dvije godine moramo napraviti ključne iskorake - rekao je Plenković.</p><p>O jučerašnjoj interpelaciji za Krš-Pađene rekao je da nije bio u Saboru jer je tema promašena i da iza svega stoji "pravednik Dobrović, bivši mostovac". Rekao je da on ništa od toga što su sad navodili iz Domovinskog pokreta, Dobrović nije provodio kao ministar. </p><p>- Vlada nije teklič i nije kurir, to su uratci loših studenata i đaka, da se njima dostave određeni dokumenti, a oni su mogli izravno to dobiti od onih tijela koji posjeduju tu dokumentaciju. Rasprava je pokazala da bi dokumente dobili. To je teatar - rekao je Plenković. </p><p>Dodao je da je prva taktika oporbe bila zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva. </p><p>- Niti smo mi od jučer, niti smo naivni niti smo glupi. To se dogoditi neće, mogu samo sanjati, kao što su sanjali prije izbora. Ucjenjivanje HDZ-a neće gledati još sto godina i nema potrebe da ja kao predsjednik Vlade dolazim na ovakve interpelacije. Klub HDZ-a je razotkrio sve demagoške napore Domovinskog pokreta - istaknuo je.</p><p>Rekao je da će u Vladi odgovarati na sve te inicijative koje će saborska većina odbijati. </p><p>- Hajdaš Dončić je kao baba Vanga mislio da će imati 68 mandata, a dobili su manje, kao i ovi iz Domovinskog pokreta i Mosta koji su dobili premalo pa ne mogu ucjenjivati - poručio je.</p><p>Što se tiče sazivanja sjednice VNS-a premijer je ponovio da je glasnogovornik predsjednika lažno rekao da nisu dobili materijale. Naglasio je da je predstojnik njegova ureda Frka Petešić dostavio dopis predstojniku Ureda predsjednika Orsatu Miljeniću i dostavio teme te prijedloge termina. </p><p>- To nije vrsta komunikacije za koju moraju osobnu korespondenciju imati predsjednik države i Vlade - tvrdi Plenković. </p><p>Dodao je da je Frka Petešić dvaput zvao Miljenića da ga pita za termin. </p><p>- Nije do nas, ponudili smo tri termina, ponuda i dalje stoji, ako dobijemo odgovor da im paše neki tremin, onda će biti sastanak u četvrtak ili petak. Ako odgovore u subotu, nije realno da će sastanak biti u četvrtak ili petak. To je odgovor - dodao je Plenković.</p><p>Plenković je komentirao i navode nekih članova Vladinog savjeta za borbu s korona virusom, koji se ponešto razlikuju od onoga što govori nacionalni Stožer.</p><p>- Ajmo činjenično. Prije 14 dana smo imali sjednicu i utvrdili mjere koje trebaju omogućiti stagnaciju, i to se dogodilo. Svi koji su zaraženi ili bolesni, registrirani su. Bitni brojevi su oni koji zahtijevaju hospitalizaciju. Situacija je pod kontrolom. Stavovi znanstvenika u Vladinom savjetu, koji su ondje dobrovoljno, njihovi stavovi ni na koji način ne obvezuju Vladu ni Stožer. Njihova uloga je savjetodavna - istaknuo je Plenković.</p><p>Na kraju je komentirao i Pfizerovo cjepivo.</p><p>- Što se cjepiva tiče, stojimo dobro. Pitanje zdravstva je u nadležnosti država članica. Problem je globalnog karaktera, kao EU smo dogovorili da se ide u razgovore s različitim farmaceutskim kompanijama i da dobijemo verificirano cjepivo te igramo na više ploča. Prvo pouzdano cjepivo će EU dobiti, to znači i Hrvatska, danas je Capak govorio o tome - dodao je.</p>