'Borit ćemo se svim alatima protiv skupina koje mole i kleče za ograničavanje ženskih prava'

Ovu subotu će u Zagrebu biti još jedan "Hod za život." Riječ je, da bih bila potpuno jasna, o dobro organiziranim i financiranim sustavnim naporima različitih skupina, koje pod krinkom zaštite života, zapravo eksplicitno zagovaraju ograničavanje ženskih prava. Imaju aktivnosti od Hoda za život, molitelja pred bolnicama do klečanja na gradskim trgovima, a iza toga je uvijek ista namjera - podčinjavanje žena i ograničavanje njihovih temeljnih prava, istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš uz naglasak da je jedno od temeljnih prava pravo na pobačaj.

Unatoč tome što je to zagarantirano na papiru, istaknula je, često je u praksi osporavano i ograničavano prizivom savjesti

- Prošlo ljeto smo raspravljali na sjednici u Saboru o našem prijedlogu u kojem smo tražili da sve zdravstvene ustanove moraju omogućiti pravo na pobačaj, ali, naravno, HDZ-ova većina je to odbila i rekla da za to nema potrebe. Ali ima jer to ima i financijski efekt. Naime, u onim ustanovama gdje svi ginekolozi imaju priziv savjesti, moraju se aktivirati honorarno drugi ginekolozi. Mi ćemo ponoviti taj zaključak i tražiti da se regulira priziv savjesti, a dodatno ćemo tražiti i određene sankcije za one koji to ne osiguraju. Priziv savjesti nije sloboda izbora ako je krajnji rezultat ograničavanje sloboda izbora za žene - kazala je.

Sigurnosne zone zbog molitelja ispred bolnica

Jednako tako, nastavila je, tražit će i da se osiguraju sigurnosne zone uz bolnice zbog molitelja ispred njih.

- One su u nekim državama definirane za 150 metara od bolnica i to ćemo tražiti i mi. Živimo u 2023. godini, u situaciji kada imamo dobro organizirane skupine, koje dobro organiziranim akcijama ograničavaju temeljna prava žena i na taj način ih žele podčiniti, a mi ćemo se protiv toga boriti svim alatima - naglasila je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iz GLAS-a podsjećaju kako su još prije godinu dana tražili od Vlade podatke o dostupnosti usluge pobačaja u zdravstvenim ustanovama, ali da ih ni dan danas nisu dobili.

- U nedostatku podataka, moramo se referirati na istraživanje Večernjeg lista iz svibnja prošle godine koje pokazuje da od 29 javnih bolnica koje sa HZZO-om imaju ugovorenu uslugu prekida trudnoće na zahtjev, u njih šest niti jedan ginekolog to ne želi raditi jer ima priziv savjesti. U požeškoj se bolnici uz ginekologe svih pet anesteziologa jednako tako pozvalo na savjest. Od ukupno 359 bolničkih ginekologa, u javnim bolnicama pobačaj pristaje raditi njih 164 - kazala je Marta Ana Cesar, članica Predsjedništva GLAS-a.

Ivana Kekin: Grad neće podržati takve skupove

S obzirom na konstantne poteškoće koje žene imaju u ostvarivanju svojih prava, dodala je, trenutno zakonsko rješenje očito ne funkcionira u praksi, a čak i ako im je sami zahvat i dostupan, redovno su izložene stigmatizaciji i pritiscima od strane različitih skupina, kao i uznemiravanju na samom ulasku u bolnicu od pojedinaca, koji pod krinkom vjere narušavaju tuđi mir i privatnost.

- S obzirom da Vlada kontinuirano odbija prihvatiti odgovornost da zaštiti svoje građanke, za isto ćemo se izboriti same kroz navedene zakonske inicijative - istaknula je.

Zastupnica Možemo, Ivana Kekin, poručuje kako je Grad Zagreb i ove, kao i prošle godine, jasno rekao da ne podržava one skupove koji idu za time da dokidaju osnovna ljudska prava.

- Ženska prava, prava manjina su osnovna ljudska prava, a Grad Zagreb neće, dok je ove Uprave, podržavati takve skupove. I to je u redu, mi stojimo na tom tragu - dodala je.

Najčitaniji članci