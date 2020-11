Borzan je izborila zabranu da se uređaji programirano kvare. A kolege iz HDZ-a glasale protiv

<p>Jalnuški diletanti, izraz je koji je patentirao prvi predsjednik <strong>Franjo Tuđman</strong> davne 1996. godine, a po nekima najbolje opisuje stanje na domaćoj političkoj sceni koje se, čini se, prelilo i u Bruxelles.</p><p>HDZ i SDP očito ne mogu surađivati na dobrobit građana ni na europskoj sceni. Naime, HDZ-ovi europarlamentarci nisu podržali amandmane<strong> Biljane Borzan </strong>(SDP) na Izvješće o održivom tržištu koji predviđaju zabranu ugrađenih kvarova uređaja, označavanje očekivanog trajanja proizvoda i obavezne oznake na proizvodima koje bi kupcu jasno pokazivale može li se proizvod popraviti u slučaju kvara. Amandmani SDP-ovke na plenarnoj sjednici prošli su većinom od dva glasa više i tako postali dio izvješća.</p><p>Podršku njezinim amandmanima dala je i konzervativka <strong>Ruža Tomašić</strong>, iako je cijela njezina grupacija bila protiv. <strong>Tomislav Sokol</strong> (HDZ) tvrdi da je zabrana planiranog zastarijevanja, pravo na popravak i obveza osiguravanja rezervnih dijelova te informiranje potrošača postojalo u izvješću.</p><p>Amandmane SDP-ovke nisu podržali jer tekst nisu mijenjali u ničem bitnom, odnosno bili su, kaže, tehničke naravi. Za neke od njih, ističe, postoji opasnost da bi mogli dovesti do porasta cijene proizvoda.</p><p>- Ovo je prvi put da je ova generacija kolega iz HDZ-a stavila stranačke razlike ispred interesa građana. To je poražavajuće. U prijašnjem sazivu držali smo se zajedno kad su u pitanju interesi građana. Zatečena sam objašnjenjima iz HDZ-a, koja su besmislena. Dobro znaju da su amandmani u bitnom promijenili samo izvješće - rekla je Borzan.</p><p>I dok Sokol tvrdi da je izvješće koje je ranije bilo usuglašeno na matičnom odboru bilo dovoljno jasno i precizno, Borzan navodi kako je upravo sadržaj njezinih amandmana bio najveći kamen spoticanja za industriju, koja je bila jako angažirana da sve navedeno ne bude dio izvješća, jer znaju da ako se to ne usvoji u Parlamentu, onda ni Komisija neće mijenjati zakon u tom smjeru.</p><p>- Poražavajuće je kad netko poput kolegice Borzan iznosi neistine - rekao je Sokol ističući da su podržali cjelovito izvješće. Borzan je zgrožena optužbama i podsjeća na to da je HDZ glasao protiv ključnog dijela za građane, a dan nakon podržali su cjelovito izvješće jer je bio preveliki pritisak javnosti.</p>