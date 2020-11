U proračunu EU još 16 milijardi eura za jače ključne programe

Tih 16 milijardi eura doći će od naplate kazni koje Komisija određuje tvrtkama zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju. Ta su se sredstva do sada uglavnom vraćala državama članicama

<p>Nakon 10 tjedana intenzivnih pregovora, Europski parlament i Vijeće postigli su kompromis o Višegodišnjem financijskom okviru (VFO), sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koji predviđa dodatnih 16 milijardi eura za ključne programe.</p><p> Pregovarači Europskog parlamenta ističu da su uspjeli osigurati dodatnih 16 milijardi eura, od kojih će 15 milijardi biti namijenjeno za jačanje ključnih europskih programa, a milijarda eura za rješavanje budućih kriza i potreba. Među ključne programe spadaju Obzor Europa, istraživački program EU-a, zdravstveni program EU4Health, program razmjene studenata Erasmus+, itd.</p><p>Tih 16 milijardi eura doći će od naplate kazni koje Komisija određuje tvrtkama zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju. Ta su se sredstva do sada uglavnom vraćala državama članicama.</p><p> "Najveći prioritet Europskog parlamenta bio je povećati sredstva za ključne programe kojima je, prema dogovoru Europskog vijeća iz srpnja, prijetilo rezanje sredstava, čime bi se ugrozile obveze i prioriteti EU-a, posebice Zeleni plan i digitalna agenda", navodi Parlament.</p><p>Čelnici zemalja članica Europske unije postigli su u srpnju politički dogovor o novom sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. u vrijednosti 1074 milijarde eura i planu za oporavak od 750 milijardi eura, od čega je 390 milijarde bespovratne pomoći, a 360 milijardi zajmova. Ukupno je to preko 1800 milijardi eura.</p><p>"Postigli smo politički dogovor o posljednjim detaljima sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. To je dobro uravnotežen dogovor, koji rješava pitanja koja je postavio Parlament, a istodobno poštuje smjernice Europskog vijeća iz srpnja", izjavio je njemački veleposlanik pri EU-u Michael Klauss, koji je u ime Vijeća vodio pregovore s Europskim parlamentom.</p><p>Sada treba različite dijelove dogovorenog paketa poslati zemljama članicama i Parlamentu na usvajanje.</p><p>Odluku o gornjoj granici vlastitih prihoda europskog proračuna moraju ratificirati zemlje članice u svojim parlamentima, dok uredbu o VFO-u donosi Vijeće kvalificiranom većinom i Europski parlament običnom većinom. Odluka o gornjoj granici proračunskih prihoda je jamstvo s kojim se Europska komisija može zadužiti na financijskim tržištima za 750 milijardi eura koliko iznosi plan za oporavak EU sljedeće generacije.</p><p>Pregovarači su se načelno složili da srednjoročni i dugoročni troškovi otplate duga ne bi smjeli biti na štetu investicijskih programa niti na teret povećanog izdvajanja zemalja članica u europski proračun.</p><p>Stoga je dogovoren okvirni kalendar za uvođenje novih proračunskih prihoda. Tako će se sljedeće godine uvesti porez na nerecikliranu ambalažnu plastiku, a nakon toga trebali bi slijediti prihodi od trgovanja emisijama stakleničkih plinova, prihodi od velikih zagađivača koji izvoze u EU, digitalnog poreza, poreza na financijske transakcije.</p><p>Što se tiče plana za oporavak EU sljedeće generacije, on se temelji na članku 122 Ugovora o funkcioniranju EU-a, u kojem nije predviđena nikakva uloga Europskog parlamenta.</p><p>Međutim, Parlament je tijekom pregovora inzistirao da ima kontrolu nad trošenjem tih sredstava, stoga je dogovorena uspostava "konstruktivnog dijaloga" između Vijeća i Parlamenta unutar kojeg će se razmatrati pitanja koja će imati učinak na proračun, a koja su vezana za plan za oporavak.</p><p>Europska komisija je pozdravila dogovor suzakonodavaca Vijeća i Parlamenta, koji će omogućiti korištenje paketa od preko 1800 milijardi eura.</p><p>"Pozdravljam današnji dogovor o planu za oporavak i VFO-u. Sada moramo dovršiti preostale korake do kraja godine. Građanima i poduzećima, teško pogođenim koronakrizom, pomoć je prijeko potrebna. Naš plan za oporavak pomoći će nam da izazov pandemije pretvorimo u priliku za oporavak kroz zelenu i digitalnu tranziciju", izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.</p>