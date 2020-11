Europski parlament pozdravio je dogovor oko EU proračuna

Povjerenik Komisije za proračun Johannes Hahn je obraćajući se eurozastupnicima u Bruxellesu pohvalio parlament za postizanje "dobrog dogovora" koji pokazuje da je "Europa dorasla izazovu"

<p>Europski parlament je srijedu pozdravio dogovor s Vijećem EU-a o Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) kao svoj veliki uspjeh postignut u interesu europskih građana, no dio desnih eurozastupnika iz Poljske i Mađarske nezadovoljan je vezivanjem financiranja iz EU-a uz vladavinu prava. </p><p>Čelnici parlamenta i političkih grupacija u Europskom parlamentu, Konferencija predsjednika, u srijedu su razmotrili i prihvatili dogovor o višegodišnjem proračunu EU-a postignut s Vijećem u utorak, a u raspravi na plenarnoj sjednici u Bruxellesu zastupnici su ga gotovo jednoglasno ocijenili velikim uspjehom parlamenta.</p><p>Predsjednik parlamenta <strong>David Sassoli </strong>je u srijedu istaknuo da je dogovor parlament postigao zahvaljujući tome što je u pregovorima s Vijećem i Komisijom nastupao jedinstveno.</p><p>Sassoli je rekao da je u rujnu Vijeće "mislilo da može namiriti parlament s nekoliko milijuna" no, istaknuo je, u konačnom dogovoru kroz trijalog Vijeća, Komisije i Europskog parlamenta na prvotni iznos predložen u srpnju dodana je značajna brojka od 16 milijardi eura.</p><p>Povjerenik Komisije za proračun <strong>Johannes Hahn</strong> je obraćajući se eurozastupnicima u Bruxellesu pohvalio parlament za postizanje "dobrog dogovora" koji pokazuje da je "Europa dorasla izazovu".</p><p>Europski parlament ističe da je u pregovorima uspio osigurati dodatnih 16 milijardi eura, od kojih će 15 milijardi biti namijenjeno za jačanje ključnih europskih programa, a milijarda eura za rješavanje budućih kriza i potreba. Među ključne programe spadaju uz ostale Obzor Europa, istraživački program EU-a, zdravstveni program EU4Health i program razmjene studenata Erasmus+.</p><p>U raspravi o postignutom dogovoru na plenarnoj sjednici parlamenta u Bruxellesu niz zastupnika proeuropskih grupacija, od socijaldemokrata i liberala do Zelenih, posebice je istaknuo važnost vezivanja vladavine prava uz financiranje članica iz proračuna EU-a što nisu podržali poljski zastupnici iz redova konzervativaca.</p><p>Poljski zastupnik iz Europskih konzervativaca i reformista (ECR) Bogdan Rzońca upozorio je na izjavu potpredsjednice EP-a Katarine Barley kako "neke zemlje treba izgladnjivati ​​i ne pružati im financijsku potporu".</p><p>- To je loš jezik, to nije kršćanski jezik - rekao je i upozorio da "višegodišnji financijski okvir i plan obnove ne mogu biti usmjereni protiv kršćanske vlasti, protiv desne vladavine".</p><p>Poljak Patryk Jaki, također iz ECR-a, rekao je da EU i njemačko predsjedništvo Vijeća, iako govore o vladavini prava, sami krše vladavinu prava u nastojanju da se preko proračuna zaobiđe članak 7 Ugovora o EU-u koji predviđa sankcije članicama u slučaju kršenja vrijednosti Unije.</p><p>Odluka o postojanju kršenja prava po tom članku, međutim, zahtijeva i jednoglasnu odluku Europskog vijeća koju je teško postići. </p><p>Poljak<strong> Jan Olbrycht</strong> iz Europske pučke stranke je pak ispred svoje parlamentarne grupacije pozdravio dogovor kao "pobjednički rezultat" za sve uključene strane.</p><p>Hrvatski europarlamentarac <strong>Tonino Picula</strong> iz redova socijaldemokrata ocijenio je u raspravi da je suradnja proeuropskih grupacija ojačala poziciju parlamenta u pregovorima te da je parlament konačno uvažen kao zakonodavac.</p><p>- Posebno želim istaknuti vladavinu prava kao kontrolni mehanizam - rekao je Picula i zaključio da "naše vrijednosti i prava naših građana nemaju cijene a vlade koje ih ugrožavaju moraju za to i financijski odgovarati".</p><p>Čelnici zemalja članica Europske unije postigli su u srpnju politički dogovor o novom sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. ukupne vrijednosti od preko 1800 milijardi eura.</p><p>Da bi se taj politički dogovor mogao početi provoditi, potrebno je obaviti zakonodavni postupak, što je posao Vijeća i Europskog parlamenta. </p><p>Prošlog tjedna su pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli kompromis o tome da se korištenje europskih fondova uvjetuje vladavinom prava a to je dosad bila jedna od ključnih zapreka za dogovor o sedmogodišnjem proračunu i planu za oporavak.</p><p>Dogovor Vijeća i Parlamenta sada trebaju potvrditi još obje institucije zasebno, a u parlamentu će o njemu idućih tjedna glasati Odbor za proračun a potom zastupnici na plenarnoj sjednici. </p><p>Osim toga, ostaje još jedna prepreka za početak korištenja sredstava iz plana za oporavak nazvanog "EU sljedeće generacije".</p><p>Sve države članice moraju ratificirati odluku o vlastitim prihodima europskog proračuna, što je jamstvo Komisiji da se može zadužiti na financijskim tržištima za 750 milijardi eura.</p><p>No prepreku bi mogle predstavljati Mađarska i Poljska, koje su nezadovoljne odlukom da se dodjela europskih sredstava uvjetuje poštovanjem načela vladavine prava.</p><p>Mađarska prijeti vetom i ako bi pri tome ostala to bi značilo da propada plan za oporavak, ali ne i VFO jer u zakonodavnom dijelu dogovora nije potrebna jednoglasnost. </p>