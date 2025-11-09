Obavijesti

ODAVANJE POČASTI

Bosanka: Vijenci za sedmoricu hrvatskih branitelja poginulih u srpskoj agresiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Uo?i blagdana Svih svetih položeni vijenci za sve hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kod spomen obilježja na Bosanci u nedjelju su, u znak sjećanja na sedmoricu dubrovačkih branitelja, stradalih u srpskoj agresiji prije 34 godine, položeni vijenci i zapaljene svijeće

Tog, 9. studenoga 1991. godine, u vrijeme najžešćih srpskih napada na dubrovačko područje, živote su izgubili branitelji Vedran Ivošević, Hamdija Kovač, Mario Pezzi, Franci Lazibat, Željko Raguž i Antonio Vatović, dok je Željko Putica stradao 23. listopada, također u blizini Bosanke.

Vijence su položili predstavnici Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i PU dubrovačko-neretvanske, udruge roditelja poginulih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata, obitelji poginulih branitelja te njihovi suborci. U ime Ministarstva hrvatskih branitelja vijenac je položila Nada John. 

Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima nastavit će se u srijedu, 12. studenoga kod spomena obilježja u Komolcu te na Strinčjeri.

