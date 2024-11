Bosch gasi 5.500 radnih mjesta

Njemački dobavljač dijelova za automobilsku industriju Bosch objavio je u petak da će ukinuti 5500 radnih mjesta zbog sve dublje krize u sektoru u uvjetima slabe potražnje i oštre konkurencije. Više od dvije trećine otkaza, njih oko 3.800, bit će podijeljeno u Njemačkoj, rekla je glasnogovornica tvrtke, navodeći kontinuiranu "potrebu za prilagodbom".

Uprava je navela brojke u planovima, ali definitivno će ih utvrditi u pregovorima s predstavnicima radnika. Najviše otkaza bit će podijeljeno u odjelu računalnih rješenja za pomoć u vožnji i za automatiziranu vožnju, u kojem će do kraja 2027. godine biti ugašeno 3.500 radnih mjesta diljem svijeta, od čega polovina u Njemačkoj.

Prema radničkom vijeću, to uključuje Boschove centre u Leonbergu, Abstattu, Renningenu i Schwieberdingenu u saveznoj zemlji Baden-Württemberg, te u Hildesheimu u Donjoj Saskoj, gdje će do 2032. biti ugašeno još 750 radnih mjesta, od čega njih 600 već do kraja 2026. godine.

Bosch u Hildesheimu proizvodi i elemente za elektromobilnost. U planu je i smanjenje troškova u odjelu koji proizvodi upravljačke sustave za automobile i kamione. Tako će od 2027. do 2030. biti ugašeno do 1300 radnih mjesta na lokaciji u Schwäbisch Gmündu, također u Baden-Württembergu, što će znači otkaze za više od trećine njegovih radnika.

Kompanija pripisuje gašenje radnih mjesta krizi u automobilskoj industriji. "Globalna proizvodnja stagnirat će ove godine na oko 93 milijuna vozila, a mogla bi se i malo smanjiti u odnosu na prošlu godinu", navode u Boschu.

U idućoj godini očekuje se u najboljem slučaju blagi oporavak zbog značajnog viška kapaciteta i pojačanog pritiska konkurencije i cijena. Prema Boschu, proizvođači trebaju znatno manje dijelova za električna vozila nego za benzince i dizelaše, što znači i višak radnika.

Pored toga, tržište novih tehnologija ne razvija se kao što su u Boschu očekivali, uz znatno slabiju potražnju za sustavima pomoći vozaču i rješenjima za automatiziranu vožnju no što se bilo prognoziralo. Mnoge takve projekte proizvođači su odgodili ili otkazali, napominju u Boschu.