Boško je poginuo u nesreći na Lošinju. Ovako je pričao o brodu Lastovo: 'Nikad nisam sumnjao'

To mi 24 godine radi okej sve. Nikad problema, govorio je u razgovoru za Dalmatinski portal tamo 2019. godine, kad je trajekt "Lastovo" 'slavio' svoj 50. rođendan, vođa stroja "Lastova" Boško Kostović iz Vinišća. Taj video možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 [TOP 3 VIJESTI DANA] Rekonstrukcija tragedije: Što je povikao kapetan prije nesreće, zašto su ljudi bili ispod rampe? | Video: 24sata/Video

Boško, koji je imao 56 godina, je jedan od trojice pomoraca koji su izgubili život u stravičnoj nesreći do koje je došlo u nedjelju popodne u Malom Lošinju, piše Slobodna Dalmacija.

Foto: Dalmatinski portal

Poginuli su i Marko Topić (38) iz Solina te Denis Šarić iz Zadra, porijeklom iz Zemunika Donjeg.

- Ostarija mi je, je, ali ide to i dalje hrabro. I do tog požara i 95., kad su mu prominjeni motori, nikad on nije ima kvara na njima. Otočani nas obožavaju jer smo im mi pupčana vrpca s kopnom. Donesemo im ako šta triba, lijekove, u zadnje vrime često stari kruv za koze i ovce. - kazao je Kostović u razgovoru za Slobodnu tamo 2021. godine.

Mali Lošinj: U tijeku je očevid nakon što je troje djelatnika Jadrolinije poginulo nakon pada rampe | Foto: Nel Pavletic /PIXSELL

Kazao je i kako je putnike nekad bilo strah nevremena, ali da kod njega to nije bio slučaj...

- Ovaj su brod gradili Japanci, radija se kako se brod triba radit. To je izdržljivo, to je rađeno za otvoreno more. Nisam nikad sumnja u njega, ni u moju makinju...

Podsjećamo, u teškoj nesreći na rivi u Malom Lošinju u nedjelju oko 15 sati na pomorce je pala više tona teška rampa Jadrolinijinog broda Lastovo, poginula su tri, a jedan pomorac je teže ozlijeđen te je helikopterom prevezen u riječku bolnicu. Ozlijeđeni pomorac je stabilno i pri svijesti te nije životno ugrožen.

Mali Lošinj: U tijeku je očevid nakon što je troje djelatnika Jadrolinije poginulo nakon pada rampe | Foto: Nel Pavletic /PIXSELL

Na svim brodovima Jadrolinije zastave su spuštene na pola koplja, a na upravnoj zgradi u Rijeci izvješena je crna zastava žalosti.

U Gradu Malom Lošinju proglašeni su Dani žalosti – 12., 13. i 14. kolovoza, tijekom kojih će zastave biti spuštene na pola koplja na zgradi gradske uprave, javnim ustanovama i trgovačkim društvima, a otkazuju se svi programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera na javnim mjestima.