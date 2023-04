Bozanić nikad nije nadomjestiio omiljenoga kardinala Kuharića, a Kutleša dolazi bez straha...

Vatikan je preko svog nuncija obavijestio Crkvu u Hrvatskoj da je papa Franjo prihvatio odreknuće zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića od upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom i da će ga naslijediti mons. Dražen Kutleša. Dražen Kutleša je prije dva mjeseca imenovan nadbiskupom koadjutorom Zagrebačke nadbiskupije te je trebao naslijediti Josipa Bozanića nakon što on navrši 75 godina. Obavijest da će Bozanić i prije vremena moći uživati u mirovini nikoga nije pretjerano iznenadila. Ovim potezom pape Franje konačno završava era kardinala Josipa Bozanića koji se 1997. preselio na Kaptol kao nova nada famozne "Crkve u Hrvata". Od tada mlađahnog nadbiskupa Bozanića s izraženim dijalektom, kojeg je usput rečeno cijelo vrijeme nastojao prilagoditi novoj sredini, domaća javnost je očekivala da odmah uskoči u cipele opjevanog i omiljenog kardinala Franje Kuharića.

No, očekivanja da bi on mogao i trebao zamijeniti Franju Kuharića, koji je preminuo 2002., bila su ipak velik zalogaj i za njega i za samu javnost. Poslovično oprezni Bozanić se nažalost nikad nije uspio istinski povezati s ljudima iz metropole, a krivica je i ovaj put obostrana. Slično kao što jedan dio zagrebačkoga klera nije mogao prijeći preko toga da im je Rim za vrhovnog crkvenog poglavara nametnuo "onog s Kvarnera", a ne jednog od njih, tako se ni sam Bozanić nije previše trudio steći njihovu naklonost. No okolnosti su se promijenile.

Što se zagrebačkog klera tiče, velik dio je ponovno ostao razočaran Franjinom odlukom nametanja nadbiskupa izvana umjesto da odabere jednog od njih. Ako se uzme u obzir da u Zagrebačkoj nadbiskupiji ima nekoliko dobrih i kvalitetnih kandidata čije bi imenovanje dočekano s oduševljenjem, onda zagrebački kler nije u krivu.

Kutleša kao novi prvi čovjek zagrebačke Crkve dolazi s besprijekornim CV-om i imidžom Franjinog čovjeka te će se sigurno bez straha i kompleksa znati suočiti s kaptolskim izazovima. Otvoreno je pitanje hoće li do kraja slijediti Franjinu agendu.

