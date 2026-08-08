Božidar ljude iz vlaka spašavao viljuškarom: 'Bilo je puno krvi'

Ozlijeđene putnike nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu ujutro kod Bjelovara viličarom je spašavao mještanin Božidar Zrinski, piše Jutarnji list.

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Zrinski se vraćao s benzinske nedugo nakon nesreće, a potom je otišao po viljuškar kako bi pomogao ljudima.

- Otišao sam po stroj, vidio što treba. To je bila moja građanska dužnost. Bilo je dosta ozlijeđenih, krvavih. Ozlijeđene sam spustio viljuškarom, ne znam kako bi ih oni spustili. Putnici su bili zbunjeni, među njima je bilo i dvoje male djece. Nisu plakali - naveo je Božidar.

Istaknuo je da je Hitne pomoć već stigla dok je on išao po viljuškar.

Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević te šef hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković stigli su na mjesto sudara vlakova. Medved je naglasio kako su sve hitne službe brzo i humano reagirale, prenosi N1.

- Brzo i humano su pristupili zadatku kako bi u što kraćem vremenu spasili ozlijeđene osobe i smjestili ih u odgovarajuće ustanove. Poduzeli su i sve radnje na mjestu događaja kako bi se zasutavio eventualni požar i kako ne bi došlo do veće nesreće - naglasio je Medved i zahvalio službama te županima koji su angažirali sve službe, u najkraćem roku.

Grba Bujević je rekla da je Hitna medicinska služba intervenirala sa svojih sedam zemaljskih timova iz tri županije te je angažirana i helikopterska služba iz Zagreba.

- Pregledali smo 20 pacijenata, teško ozlijeđno je šest osoba, koje su prevezene na daljnje liječnje kao prioritetni pacijenti - tri na Rebro, jedan u Dubravu, a jedan je u Bjelovaru. Zabilježne su ozljede glave, kralježnice i prsnog koša - to su najteže ozljede, a ovo ostalo su lakše – poput udaraca, oguljotina i puno stresa - istaknula je Grba-Bujević.

Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nije imala informacije jesu li teže ozlijeđeni pacijenti životno ugroženi.

Marijan Kirin, voditelj PU koprivničko-križevačke rekao je da ne može prejudicirati što će pokazati očevid koji je upravo počeo, a uz policiju angažiran je DORH i Agencija za željezničke nesreće.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako su u 10.05 križevački vatrogasci dobili dojavu o sudaru vlakova i odmah su krenuli u akciju, kao i vatrogasci iz Đurđevca s vozilom za akcidentne situacije.

-Vrlo brzo su zbrinuti svi putnici. Helikopter je odvezao najteže ozlijeđenoga, a čak su i vatrogasci vozili neke lakše ozlijeđene u Koprivnicu. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive kako ne bi došlo do požara. Gorivo iz spremnika lokomotive, oko 1400 litara je curilo, ali je prebačeno u posude i bit će zbrinuto - naglasio je Tucaković.