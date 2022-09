Božinović: EU treba imati zajedničke vatrogasne snage

EU će morati imati više zajedničkih profesionalnih vatrogasnih snaga, više fondova i ulaganja u vrhunsku opremu za pravodobno gašenje šumskih požara koji s klimatskim promjenama postaju sve češći i počinju zahvaćati i one dijelove Europe u kojima ih prije nije bilo, rekao je u ponedjeljak ministar Davor Božinović.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova u Bruxellesu je sudjelovao na neformalnom sastanku ministara zaduženih za krizne situacije o jačanju priprema i odgovora na šumske požare koji sve više pogađaju Europu. Sastanak je organizirao povjerenik za upravljanje krizama Janez Lenarčič.

“Za borbu protiv požara trebat će nam više Europe, više europskih snaga, više fondova i ulaganja u vrhunsku opremu koja mora pomoći da se požari riješe što je ranije moguće, a to uključuje uporabu zračnih snaga i profesionalnih postrojbi”, rekao je Božinović nakon sastanka. Dodao je da je postignut dogovor da se privremeni mehanizam unutar civilne zaštite EU-a produlji do 2028. godine s intencijom da on postane trajan.

“Taj mehanizam sada nije trajan jer nema dovoljno snaga da bude trajan”, kaže Božinović i dodaje da Hrvatska od prvog dana sudjeluje u tom mehanizmu.

Europska unija ovoga ljeta imala flotu od 12 zrakoplova i jednog helikoptera, u okviru sustava rescEU, europskog pričuve dodatnih kapaciteta, unutar mehanizma za civilnu zaštitu. U tom sustavu sudjeluju Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Španjolska i Švedska. Svaka od tih šest zemalja dala je po dva zrakoplova za gašenje požara, a Grčka daje dodatno jedan helikopter.

EU između ostaloga planira nabaviti 12 vlastitih kanadera za gašenje požara, a u čemu sudjeluje navedenih šest zemalja. Tih 12 zrakoplova trebali bi biti isporučeni do 2030. godine, a nekoliko njih će biti dostupno od 2026.

Božinović kaže da je Hrvatska bila među državama članicama koje su inicirale nabavu novih kanadera na razini EU-a. “Mislim da će to sada postati redovita praksa jer vidimo da se požari ne događaju samo na jugu Europe nego su sve češći i u srednjoj Europi, a bilo ih je i na sjeveru u Švedskoj”, kaže Božinović.

Najčitaniji članci