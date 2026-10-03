Božinović: 'Informacije SOA-e nisu išle prema policiji'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu kako je policija istragu oko otpada u Gospiću pokrenula na temelju svojih informacija, dodavši kako informacije Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) nisu išle prema policiji, već prema drugim institucijama.

Božinović je u izjavi za RTL Danas pojasnio kako je policija otkrila cijeli slučaj.

"Policija je krenula na temelju informacija do kojih je došla iz vlastitog drugog istraživanja. To je kako je stvar krenula. Tada morate dokazati sve - od toga da je riječ o opasnom otpadu, do toga da se već sumnjalo da se radi o zločinačkoj organizaciji. Morate vidjeti strukturu, a onda imate i međunarodnu dimenziju", poručio je Božinović.

Novinari su ga upitali i je li SOA obavijestila policiju, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova.

"Prema onome što ja znam, ta informacija, kakva god da je, ne znam o čemu se radi, nije išla prema policiji nego prema nekim drugim institucijama", rekao je.

Kao što je policija prvi dan iskomunicirala kada je bio upit, dodao je Božinović, ona je sama kroz jedno drugo istraživanje došla do prvih indicija, iz kojih je kasnije razvila ovo istraživanje vezano za Gospić.

SOA je za Dnevnik Nove TV pojasnila svoju ulogu.

"SOA nije tijelo kaznenog progona i podaci SOA-e ne mogu se koristiti kao dokaz na sudu - to je određeno zakonom. Tome služe DORH i policija, a u slučaju otpada Državni inspektorat i drugi. Državni vrh ne izvješćujemo o sumnjama u kaznena djela", priopćili su iz SOA-e za Novu TV.

Pitanje o tome tko je i kada što znao o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću povelo se nakon zatvorene sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj je rečeno da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.

Predsjednik Republike, predsjednik Sabora i Vlada izvijestili su da ih SOA nije obavijestila o sumnjama u nezakonito odlaganje otpada, ali su potvrdili i da se radi o postupanju u skladu sa zakonom te da je SOA o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila nadležna državna tijela.

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić u subotu je naglasila da su ključne institucije, prema informacijama sa zatvorene sjednice Odbora, godinama znale za kriminalno odlaganje otpada u Gospiću, ali da to međusobnom koordinacijom nisu zaustavile, poručivši kako za to Vlada mora odgovarati.

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved rekao je u subotu da SOA jako dobro radi svoj posao, a konkretno izvješće koje je dostavila nadležnom saborskom odboru vezano za odlaganje otpada u Gospiću ne može komentirati.

Ministar pravosuđa Damir Habijan u subotu je za tezu predsjednika Mosta Nikole Grmoje da su SOA i državne institucije sve znale 2022. i nisu ništa poduzele oko otpada u Gospiću jer su "svi uvezani", ustvrdio da je to samo još jedna "briljantna umotvorina koja nema veze sa zdravim razumom".