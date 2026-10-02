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Nakon Milanovića oglasio se i Jandroković: 'Ni mene SOA nije obavijestila o otpadu u Gospiću'

Piše HINA,
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Nakon Milanovića oglasio se i Jandroković: 'Ni mene SOA nije obavijestila o otpadu u Gospiću'
Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Ured predsjednika Hrvatskog sabora potvrdio je da Gordan Jandroković nije bio informiran od strane SOA-e o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, uslijed čega su se pojavile ozbiljne optužbe o zataškavanju unutar državnih institucija.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, priopćio je u petak njegov Ured. Nastavno na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje Ured predsjednika Hrvatskoga sabora naglašava kako SOA nije obavijestila predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.

Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela, stoji u priopćenju Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Grmoja je u petak ustvrdio kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su svi sve znali u najvišim državnim institucijama kada je obznanjeno da je SOA 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su 'svi uvezani'.

URED PREDSJEDNIKA OBJAVIO 'SOA nije obavijestila Zorana Milanovića o otpadu u Gospiću, obavijestila je nadležna tijela'
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 Istaknuo je da je SOA, ako je znala, o tome morala obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, to znači da je SOA u službi mafije i da se hrvatski građani s takvom SOA-om ne mogu osjećati sigurni ni obaviješteni, tvrdi Grmoja.

Još je gore ako su državni čelnici bili obaviješteni, rekao je čelnik Mosta, dodavši kako od medija očekuje da Jandrokovića, Milanovića i Plenkovića pitaju je li ih SOA obavijestila i, ako jest, zašto ništa nisu poduzeli i što čekaju s vlastitom ostavkom.

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