Nakon Milanovića oglasio se i Jandroković: 'Ni mene SOA nije obavijestila o otpadu u Gospiću'

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, priopćio je u petak njegov Ured. Nastavno na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje Ured predsjednika Hrvatskoga sabora naglašava kako SOA nije obavijestila predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.

Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela, stoji u priopćenju Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Grmoja je u petak ustvrdio kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su svi sve znali u najvišim državnim institucijama kada je obznanjeno da je SOA 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su 'svi uvezani'.

Istaknuo je da je SOA, ako je znala, o tome morala obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, to znači da je SOA u službi mafije i da se hrvatski građani s takvom SOA-om ne mogu osjećati sigurni ni obaviješteni, tvrdi Grmoja.

Još je gore ako su državni čelnici bili obaviješteni, rekao je čelnik Mosta, dodavši kako od medija očekuje da Jandrokovića, Milanovića i Plenkovića pitaju je li ih SOA obavijestila i, ako jest, zašto ništa nisu poduzeli i što čekaju s vlastitom ostavkom.