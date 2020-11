\u0160to se ti\u010de okvira, on je mislim objavljen ili \u0107e biti tijekom dana objavljen. Kao \u0161to ste \u010duli ju\u010der, tu su dvije kriti\u010dne to\u010dke koje su epidemiolozi primijetili. Jedna je u krugu bolnice \u0161to se izmjestilo, druga je na groblju gdje je ograni\u010den broj ljudi uz fizi\u010dki razmak. \u0160to se same kolone ti\u010de, to \u0107e biti skupine po 25 i onda razmak od dvije grupe od 50 metara uz dva metra odstojanja izme\u0111u sudionika. To je jedan okvir za koji sam siguran da, ukoliko se svi toga budu pridr\u017eavali, ne bi trebao predstavljati epidemiolo\u0161ki rizik.

Osim toga, anga\u017eirat \u0107e se i redarska slu\u017eba koja \u0107e voditi ra\u010duna da se te preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo po\u0161tuju, a kad govorimo o samoj odluci, podsje\u0107am da su pred nama i Bo\u017ei\u0107 i Nova godina i sve je to ne\u0161to s \u010dime \u0107emo se morati nositi u ovim danima i tjednima koji su pred nama. Zato \u0107emo i ovih tjedan dana pred obilje\u017eavanje Dana sje\u0107anja upozoravati, pozivati ljude da na drugi na\u010din odaju po\u010dast \u017ertvi Vukovara i \u0160kabrnje i mislim da \u0107emo uz va\u0161u pomo\u0107 u tome uspjeti.\u00a0