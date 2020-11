Penava: 'Nije bilo argumenata da se ne održi Kolona sjećanja'

Penava je otkrio kako će biti ograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, i to do 21 sat. Ugostitelji će se morati pridržavati mjera, a Covid redati pazit će na situaciju

<p>Vukovarski gradonačelnik<strong> Ivan Penava</strong> rekao je u utorak kako nisu postojali argumenti da se ove godine ne održi Kolona sjećanja u Vukovaru s obzirom da nije proglašen lockdown u državi zbog pandemije, te se okupljanja održavaju i na drugim mjestima.</p><p>- Kao gradonačelnik Vukovara koji stoji iza te kolone, imao bih snažne argumente da se usprotivim tome da Kolone sjećanja ne bude u situaciji kada je sada na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 1000 ili 500 ljudi - izjavio je Penava nakon sastanka Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj u Ministarstvu hrvatskih branitelja.</p><p>Sastanak je održan s ciljem određivanja potrebnih epidemioloških mjera kako bi se sudionicima obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara pružila maksimalna moguća sigurnost u uvjetima pandemije.</p><p>- Svi koji nemaju prijeku potrebu doći zbog svojih dubokih emotivnih razloga, neka poštuju aktualni trenutak kako se u Vukovaru ne bi našla prevelika masa ljudi što je potencijalno eksplozivna situacija s aspekta širenja virusa i mogućih posljedica - rekao je Penava</p><p>Pozvao je građane koji će doći u Vukovar da odaberu za dolazak druge dane, prije i poslije 18. studenoga. </p><p>- Želimo omogućiti dolazak u Vukovar onim ljudima kojima to puno znači i kojima je taj dan svetinja. Treba voditi računa da nam ne trebaju eksplozivne situacije druge vrste - rekao je Penava.</p><p>Prilikom utvrđivanja epidemiološkog okvira za Kolonu sjećanja utvrđene su kritične točke na kojima će se obratiti posebna pozornost - kod bolnice i kod memorijalnog groblja, preporuka je da grupe budu od 25 ljudi, razmak među osobama dva metra, a među grupama 50 metara.</p><p>Ove godine to će biti jako razvučena kolona, u kontroliranim uvjetima, uz osigurane zaštitne maske, mjerenje temperature, dezinfekcijska sredstva i covid-redare koji će paziti da se svi pridržavaju razmaka i mjera, istaknuo je gradonačelnik.</p><p>Za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3923302/kolona-sjecanja-odrzat-ce-se-i-ove-godine-gost-rtl-a-danas-je-vukovarski-gradonacelnik-ivan-penava/" target="_blank">RTL </a>se dotaknuo i ugostiteljskih objekata, čije će radno vrijeme biti ograničeno do 21 sat, a ugostitelji će se morati pridržavati svih mjera. Apelirao je i svima da nakon završetka Kolone svi koji nisu iz Vukovara napuste grad.</p><p>- Vodotoranj preskup? Bio sam jedan od onih koji su zagovarali i višu cijenu ulaznice, građani su financirali i hvala im na tome, međutim mislim da svi koji su financirali nisu na tragu kritika o preskupim ulaznicama. Što bismo rekli za Plitvička jezera, za dubrovačke zidine - rekao je Penava za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3923302/kolona-sjecanja-odrzat-ce-se-i-ove-godine-gost-rtl-a-danas-je-vukovarski-gradonacelnik-ivan-penava/" target="_blank">RTL</a> pa se dotaknuo lokalnih izbora:</p><p>- Ići ću najvjerojatnije kao nezavisni kandidat uz potporu Domovinskog pokreta i srodnih stranaka.</p><p>U Koloni sjećanja u Vukovaru i Škabrnji moći će sudjelovati maksimalno 500 ljudi, a svi će sudionici prilagođenog programa Dana sjećanja morati nositi maske i poštivati fizički razmak, izjavio je novinarima nakon sjednice Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.</p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak istaknuo je nakon sjednice Vijeća da se pri organizaciji Kolone sjećanja u Vukovaru vodilo računa da se većina događaja održava na otvorenom. Svi događaji trebaju biti uz propisani fizički razmak i nošenje maski i na otvorenom i u zatvorenom, dodao je.</p>