Božinović kaže da je poželjno da Torcida prijavi prosvjed na Rivi u subotu. Zakon kaže da moraju

Prosvjed vam je demokratsko pravo. Javno okupljanje, ako organizator smatra da je potrebno, prijavljuje se policiji - što je uvijek dobro i poželjno. Međutim, javna okupljanja u demokratskim društvima nisu nešto što zahtijeva posebno odobrenje, nego su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. To je jedna od odredbi koja je Hrvatsku jasno definirala kao demokratsku državu, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na pitanja medija o najavljenom prosvjedu Torcide.

- Upoznati smo s objavama na društvenim mrežama i analiziramo tu situaciju. Naravno da ćemo učiniti sve kako bismo sačuvali javni red i mir te sigurnost hrvatskih građana. Prosvjed je najavljen za subotu u 11 sati, očekuje se velik broj ljudi na tom području. Čak i da nije organiziran prosvjed, to je situacija u kojoj policija zna kako se postaviti. Naša je zadaća procijeniti sve što je važno s aspekta sigurnosti i obaviti posao na najbolji mogući način. Ono što je osnovno, i što sam rekao i ranije jest da svi koji organiziraju prosvjede ili bilo kakva okupljanja moraju voditi računa o javnom redu i sigurnosti - rekao je Božinović.

U Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o javnom okupljanju koji regulira kako se organizator mora ponašati ako želi održati javno okupljanje u Hrvatskoj.

Što je javno okupljanje?

Tako se mirnim okupljanjem i javnim prosvjedom smatra svako organizirano okupljanje više od 20 osoba, koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih ili nacionalnih uvjerenja i ciljeva.

Javna priredba je okupljanje organizirano radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti, a s obzirom na broj sudionika ili narav priredbe zahtijeva posebne sigurnosne mjere.

Drugi oblici okupljanja su okupljanja radi gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa.

Članak 7 Zakona kaže da je organizator (ili njegov zastupnik) dužan prijaviti održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda kad je to zakonom predviđeno.

Prijava se podnosi nadležnoj policijskoj upravi (na području na kojem se okupljanje održava) u slučaju mirnog okupljanja i javnog prosvjeda.

Prijavu javne priredbe treba podnijeti najkasnije sedam dana prije početka održavanja. Mirno okupljanje i javni prosvjed treba prijaviti najkasnije pet dana prije početka održavanja, a iznimno iz osobito opravdanih razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka okupljanja.

Kada nije potrebna prijava

Okupljanja u zatvorenim prostorijama prikladnim za takve svrhe (npr. sastanci, tribine, okrugli stolovi) političkih stranaka, sindikata i udruga ne moraju biti prijavljena.

U glavnom gradu Zagreb svatko može bez prijave održavati mirno okupljanje i javni prosvjed na Trg Francuske Republike.

Zabrana održavanja

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske može zabraniti održavanje mirnog okupljanja ili prosvjeda ako on nije pravodobno i uredno prijavljen, ako je prijavljen na mjestu gdje je zabranjeno održavanje te ako postoji opravdana vjerojatnost da će dovesti do nasilja, ozbiljnog poremećaja javnog reda i mira i sl.