Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Video koji pokazuje urušavanje dijela konstrukcije na gradilištu KBC-a Zagreb, odnosno skele, proširila se društvenim mrežama. Na sreću nitko nije stradao, no otvorila su se pitanja o sigurnosti gradilišta.

Na snimci se vidi i kako su radnici neposredno prije pada pokušavali postavljanjem čeličnih cijevi zadržati konstrukciju u uspravnom položaju, a u stabilizaciji je sudjelovao i kran dizalice prisutne na gradilištu. Radnici koji su se u tom trenutku nalazili u blizini potom se daju u bijeg kako bi izbjegli urušavanje skela nad njima.

Iz uprave Rebra potvrdili su nam da se na gradilištu faze III razvoja KBC-a Zagreb dogodio incident urušavanja skele, no da nije bilo ozlijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice.

- Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije. Izvođač je odmah po događaju pristupio osiguranju područja i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti, odgovorili su nam iz KBC-a Zagreb nakon što im se na gradilištu urušila skela.

Poručuju da su u stalnoj komunikaciji s izvođačem te nadležnim službama, a sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje naš apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se, poručuju, redovito i bez prekida.

Evo tko provodi nadzor

Tvrtka Kamgrad izvođač je radova na Rebru, dok stručni nadzor nad gradilištem KBC-a Zagreb, kako doznajemo, radi zajednica ponuditelja PMD savjetovanje Zagreb, ATP Zagreb arhitekti inženjeri d.o.o., te tvrtka STMG consultancy.

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao je za 24sata da im se tako nešto nikad nije dogodilo i da su već ranije vidjeli pomicanje skele te da nitko nije stradao.

Na upit imaju li dovoljno stručnih radnika na gradilištu kratko je rekao: "Imamo one radnike koje smo mogli zaposliti, koji su nam bili na raspolaganju".

Dobili smo i službeni odgovor Kamgrada u kojem poručuju kako je dana 23. siječnja 2026. na gradilištu nove zgrade KBC-a Zagreb došlo do naginjanja armature.

- Radovi koji su tome prethodili, izvodili su se po projektu i sukladno pravilima struke, a pomaci armature su pravovremeno uočeni te je, nakon što je područje osigurano i radnici udaljeni, uslijedilo kontrolirano urušavanje. Pritom nitko nije ozlijeđen, a nastala je isključivo materijalna šteta. Izvođač nastavlja suradnju s projektantima i nadzornim inženjerima radi optimizacije korištenog tehničkog rješenja, kako bi se osigurao nesmetan i siguran nastavak radova - istaknuli su u odgovoru za 24sata.

Kontaktirali smo i sve tri tvrtke koje rade stručni nadzor nad gradilištem, a odgovor nam je stigao samo iz jedne.

- Naša kompanija obavlja poslove u skladu sa pravilima struke i regulative. Za sve informacije u vezi predmetnog događaja možete se obratiti direktno investitoru - odgovorili su iz tvrtke stmg consultancy za 24sata.

Podsjetimo, radovi na trećoj fazi obnove i gradnje Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb dio su opsežnog projekta modernizacije najveće bolnice u Hrvatskoj. U sklopu ove faze predviđena je izgradnja nove bolničke zgrade, javne garaže s više od tisuću parkirnih mjesta i helidromom te uređenje pristupnih prometnica i prateće infrastrukture. Vrijednost projekta mjeri se u stotinama milijuna eura, a financiranje se osigurava kombinacijom državnih sredstava i međunarodnih izvora. Nova bolnička zgrada planirana je kao višekatni objekt s desecima tisuća četvornih metara prostora za smještaj klinika, dijagnostičkih i terapijskih sadržaja te pratećih službi. Izvođač radova u ovoj fazi je tvrtka Kamgrad, a dovršetak cjelokupne obnove i izgradnje KBC-a Zagreb predviđen je do kraja 2027. godine.