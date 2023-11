Božinović kaže da ne zna je li kod Banožića utvrđen alkohol u krvi: Istraga ide svojim tijekom

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u subotu kako istraga u slučaju prometne nesreće koju je prouzročio Mario Banožić ide svojim tijekom, oni koji imaju sve informacije su policija i odvjetništvo, a tvrdi i da ne zna je li kod Banožića utvrđena prisutnost alkohola u krvi.

"Teško da ja mogu imati komentar na nešto što je posao policije i državnog odvjetništva. Jučer je bio očevid... utvrđena je dinamika onoga što se događalo u ovoj fazi i policija je podnijela kaznenu prijavu. To je sve sukladno onome što policija i državno odvjetništvo rade u ovakvim situacijama", izjavio je Božinović na Interliberu.

Na pitanje novinara kada će se znati toksikološki nalaz, uzvratio je da je to 'nešto što će biti sastavni dio spisa i to će znati prvo državno odvjetništvo i policija'. "Sigurno u jednom trenutku će se na to referirati. Hoće li se to nešto separatno objaviti nisam siguran", rekao je.

Upitan zašto se ne zna ništa o brzini vožnje niti je li Banožić bio alkoholiziran, odgovorio je protupitanjem: "Zašto mislite da se ne zna? Nije objavljeno. Jučer je bio očevid, danas je podnesena kaznena prijava, prema tome ide kriminalističko istraživanje svojim tijekom sukladno Zakonu o kaznenom postupku".

Oni koji imaju sve informacije u ovom trenutku su policija i državno odvjetništvo, kad oni odluče što i je li mogu nešto od toga podijeliti s javnost, oni će to i napraviti, poručio je. "Postoje situacije u kojima, ako hoćete i zbog aktera koji su u to involvirani, očevid preuzima županijsko državno odvjetništvo, a to je bio slučaj i jučer, s obzirom da se radi o ministru u Vladi. Prema tome, oni su vlasnici informacija", rekao je novinarima.

Nema, tvrdi, saznanja o tome je li kod Banožića utvrđena prisutnost alkohola u krvi. "Ja nemam takvih saznanja niti sam netko kome bi podnosili to izvješće", rekao je odgovarajući novinarima.

Smijenjeni ministar Mario Banožić izazvao je u subotu ujutro prometnu nesreću u kojem je poginuo 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake.

Četiri osobe privedene u Zadru

Novinari su Božinovića pitali i za recentni slučaj napada huligana na izaslanstvo Crvene Zvezde i novinare u Zadru, te je li trebalo biti više policije u osiguranju tih ljudi.

"Ono što je meni kazao načelnik policijske uprave, košarkaški klub sa stručnim stožerom je bio u jednom zadarskom hotelu i tu je policija radila opservaciju. Jedan dio vodstva se očito odlučio s još nekim osobama koje su također bile napadnute biti na nekom drugom mjestu... policija nije imala informaciju o ovoj skupini. Po samom događaju je krenula intenzivna kriminalistička istraga i u ovom trenutku mislim da su četiri osobe u zadarskoj policiji.

Upitan o dvojici hrvatskih maloljetnika uhićenih u međunarodnoj akciji protiv desničarskog terorizma Božinović je rekao da, s obzirom na to da se radi o maloljetnicima, tu postoje ograničenja kada se govori o komunikaciji.

Ono što je poruka ove akcije to je da je međunarodna policijska suradnja iz dana u dan sve učinkovitija.

"Poruka mladim ljudima i roditeljima je da je dobro imati jedno oko na to gdje su i što rade djeca, pogotovo kad se zatvore u sobama sami s internetom", naglasio je.

Na pitanje što su ti maloljetnici zapravo planirali, uzvratio je kako u ovom trenutku nije ovlašten o tome govoriti.