Božinović: Ključ borbe protiv korone je u svjesnosti građana

Broj novooboljelih nikada kod nas nije prešao u trocifreni broj i po tome smo jedinstveni, rekao je u petak za N1 Televiziju potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Upute nisu komplicirane svatko tko se želi njima prilagoditi to će i učiniti. Sve mjere su na stranicama Vlade. Mi kao Stožer smo to najavljivali. U osnovi svih mjera je da se mora držati distanca i druge mjere o kojima se govori i dalje se primjenjuju. Ništa od tih mjera, ništa ne bi bilo da građani nisu prihvatili realnost i da se nisu ponašali u skladu sa smjernicama stožera. Ključ borbe je u svjesnosti ljudi zato mi idemo uglavnom s preporukama želimo stvoriti okvir kojim smjerom treba ići da bi uvijek imali korak naprijed u popuštanju i kako ne bi morali opet vraćati neke mjere. To je situacija s kojom ćemo morati živjeti dulje vrijeme - kaže Božinović.

- Radi se o tome da mi imamo inspekcije međutim nije poanta u tome. Poanta je u tome da je razina svijesti građana dosegla taj stupanj da i oni sami kontroliraju takve mjere. Ako vidite da je bus ili tramvaj prepun, onda nećete ulaziti jer smatrate da je to opasno. Mi smo u cijeloj krizi pokazali da sve institucije učinkovito obavljaju svoj posao i da se građani drže mjera. To je jedini recept za postizanje onoga što želimo odnosno prelazak u druge faze i na kraju do popuštanja većine mjera - kaže Božinović.

- Mi pratimo epidemiološko stanje ako se stvari budu odvijale u ovim brojkama mi ćemo vidjeti kad se bude otvarao međužupanijski promet da li su nam potrebne e-propusnice, ali ne bih sada o tome, to je za koji tjedan. Mobilnost ljudi je jedan od najvažnijih faktora brzine širenja virusa. Što imate veću mobilnost to se multipliciranje događa puno brže. Brojne države su uvele nekakav policijski sat, ovo nije dakle toliko tvrda mjera kao u drugim zemljama. Ljudi cijelo vrijeme putuju iz raznih razloga, ali je savjet da ne putuju ako ne trebaju - rekao je Božinović.

Tema: Hrvatska