Obavijesti

News

Komentari 1
OGLASIO SE MINISTAR

Božinović: Nemam saznanja o tome da navijače obučavaju osobe s vojnim iskustvom...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Božinović: Nemam saznanja o tome da navijače obučavaju osobe s vojnim iskustvom...
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL, Ivana Ivanovic/PIXSELL, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Naglasio je da policija postupa prema osobama za koje policija, državno odvjetništvo i sudac istrage smatraju da su osumnjičene za počinjenje kaznenog djela...

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je u utorak da policija postupa protiv osumnjičenih za kaznena djela, a ne protiv navijačkih skupina ili klubova te kazao da nema saznanja da osobe s vojnim iskustvom obučavaju navijače kako da se ponašaju i kreću u skupinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' VIDEO
Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

"Ja takvih saznanja nemam niti ih ima policija", rekao je Božinović odgovarajući na novinarsko pitanje o navodnoj obuci navijača koju provode osobe s vojnim iskustvom.

Naglasio je da policija postupa prema osobama za koje policija, državno odvjetništvo i sudac istrage smatraju da su osumnjičene za počinjenje kaznenog djela.

ŽESTOKO PRIOPĆENJE ŠPIKE Blok umirovljenika najavio da će tražiti brisanje Torcide: Splite, kako si sebi to dopustio?
Blok umirovljenika najavio da će tražiti brisanje Torcide: Splite, kako si sebi to dopustio?

"Postoji i za njih presumpcija nevinosti. Ali nije ovo nikakvo postupanje protiv nekog kluba ili njegovih navijača, već jednostavno provođenje zakona", rekao je ministar.

Dodao je da su se slični postupci prema pojedinim osobama provodili i ranije te upozorio da od aktualnih događaja ne treba stvarati "famu da se radi o nekakvoj zavjeri".

Božinović je ocijenio da policija svoj posao obavlja učinkovito, profesionalno i u skladu sa zakonom.

REAKCIJE NA SPLIT Lijeva oporba osudila povike Torcide, Dabro: Ne veličajte Tita
Lijeva oporba osudila povike Torcide, Dabro: Ne veličajte Tita

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru

Gradonačelnica je zgrožena jer gube park nakon 75 godina: ‘To je otimanje imovine’. Nakon deložacije parka vlasnik želi graditi hotel: ‘Kupio sam kao građevno’
Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €
PLATI JER NE RADIŠ

Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €

Tvrtka CE-Z-AR koja je perjanica Cios grupe se planirala povući iz sanacije Gospića i ostaviti 12 milijuna eura vrijedan posao partnerima. Ali to im nije prošlo, natječaj je poništen, a oni moraju državi dodatno platiti
HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!
potiču na nasilje

HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je hitnu reakciju policije i tužiteljstva zbog prijetnji novinarima koji su na društvenim mrežama označeni kao „dežurni neprijatelji”, uz optužbe i pozive na nasilje. Iz HND-a upozoravaju na ozbiljnu kampanju zastrašivanja te pozivaju nadležne institucije da zaštite ugrožene novinare i procesuiraju odgovorne. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026