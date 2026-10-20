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ŽESTOKO PRIOPĆENJE ŠPIKE

Blok umirovljenika najavio da će tražiti brisanje Torcide: Splite, kako si sebi to dopustio?

Piše 24sata,
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Blok umirovljenika najavio da će tražiti brisanje Torcide: Splite, kako si sebi to dopustio?
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL, Zvonimir Barisin/PIXSELL, Canva
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"Što narod dobije kada na izborima glasa za polupismene i intelektualno invalidne osobe!?", dio je naslova priopćenja Milivoja Špike u kojem je najavio da bi mogao zatražiti brisanje Torcide iz registra udruga...

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno Milivoj Špika oštro je kritizirao antisemitske i nacističke povike dijela Torcide u povorci uoči utakmice protiv Ajaxa. Poručio je, ako se takvi problemi ne riješe, da će tražiti brisanje Torcide iz registra udruga. A onda se obrušio i na predsjednika Domovinskog pokreta Ivanu Penavu, kojeg optužuje da brani organizatore spornih događaja...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svoje priopćenje je naslovio: "Tko je Torcidu obukao u crno, a Hajduku ukrao njegovu bilu boju? Što narod dobije kada na izborima glasa za polupismene i intelektualno invalidne osobe!?"

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- Bili su bili vrhovi planina, bila je boja košulja Hajdučkoga sina, pjevao je bezbroj puta Vinko Coce, legenda Trogira, Dalmacije i Hrvatske zajedno sa punim Poljudom. I nije to jedina pjesma o Hajduku u čijim stihovima se naglašava isključivo jedna boja, ona bijela boja i ni jedna druga. Danas smo svjedoci radikalne promjene u ponašanju dijela navijača Hajduka okupljenih oko navijačke udruge Torcida koje je kroz nekoliko godina eskaliralo do razine zgražanja ne samo hrvatsku javnost već i puno šireg auditorija. Ono što se događalo prije i tijekom nogometne utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu je definitivno potvrda da su neka nedopustiva i neprihvatljiva ponašanja dijela navijača potpuno izmakle kontroli sustava, posebno onog represivnog čiji je zadatak da uočena devijantna ponašanja prevenira ili sankcionira - piše na početku priopćenja Špika.

Odmah nastavlja:

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- Kako je moguće da se od bijele boje došlo do crne, od bijelog dresa do onih crnih, k tome i sa kapuljačom, od navijanja bijelim zastavama i šalovima uz pjesme o Hajduku koje su postale svojevrsna himna do pjesama kojima se veliča antisemitizam, nacizam, fašizam i ustaštvo. A što je svatko od nas tijekom proteklih godina učinio da nam se ovo događa, što su radile institucije? Dok je „vijeće mudraca“ radi političkog preživljavanja parlamentarne većine i Plenkovića na čelu Vlade izmišljala dvostruke konotacije za poklič ili pozdrav koji ima samo jednu jedinu konotaciju, onu da se radi o službenom ustaškom pozdravu koji se koristio u NDH 41 – 45, dotle su neki spremno dočekali svojih „5 minuta“ kako bi ustaški pozdrav pokušali predstaviti čak i u Hrvatskom saboru kao izraz domoljublja i relativizaciju zločinačke NDH, kvislinške tvorevine koja je uvela rasne zakone, prodala Dalmaciju fašističkoj Italiji ubijajući bez milosti sve neistomišljenike - nastavlja Špika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? VIDEO
Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? | Video: 24sata/pixsell

Potom je prozvao šefa DP-a Penavu...

- Zanimljivo je da su reakcije političara redom iste kada se radi o osudi antisemitizma, fašizma, nacizma, ali je primjetno da gotovo ni jedna politička opcija desnog centra ili „desnice“ nije na isti način osudila i veličanje ustaštva, i to je ono što sve umjerene ljude u Hrvatskoj treba dodatno zabrinuti. Vjerojatno je dio sudionika sramotnog ponašanja u Splitu, onih najmlađih među njima,  bio samo naivni dekor ne shvaćajući  što se uopće događa, ali oni koji su bili organizatori su i te kako dobro znali u što se upuštaju i kakve posljedice mogu ili će uslijediti. Političari poput Penave i njemu sličnih koji nakon svega što smo vidjeli i čuli i dalje brane one koji su organizirali, rekao bih najveću sramotu koja se nezasluženo pripisuje i istinskim navijačima Hajduka i gradu Splitu. Penava u Splitu glumi lešinara koji ne shvaća da je on i njegov DP već nestao kao još jedna žrtva političkog kanibalizma HDZ-a. Ovo što sa ostacima ostataka svoje stranke Penava, koji je i potpredsjednik Hrvatskog sabora, pokušava je vjerojatno ili bi trebalo biti previše čak i za jedan teško korumpirani HDZ. Tko bi uopće pri zdravoj pameti stao u obranu likova za koje su izneseni podaci da njih 23 imaju na leđima ni manje ni više nego 638 kaznenih i prekršajnih prijava. Ne jednu nego 638!?  - pita se Špika.

VEĆ DAO PODRŠKU NASILNICIMA S Penavom u Splitu bio i čovjek čija tvrtka je trebala spriječiti unos baklji: 'Neće on govoriti'
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Za kraj se obratio Splićanima i navijačima Hajduka...

- Split i Splićani bi se trebali prisjetiti kako „Meštar“ onomad nije ni za kakve „šolde“ htio prodati Hajduk i „bilu“ boju, i izvući pouku iz toga. U čijim je rukama danas Hajduk? Tko je Torcidu obukao u crno?  Splite, kako si to sebi dopustio? Nije li posljednji događaj alarm da se trgnete i Hajduk svim sredstvima vratite Splitu, Splićanima, Dalmaciji i Hrvatskoj, onoj ponosnoj Hrvatskoj koja se uvijek ponosila Hajdukom i njegovom BILOM BOJOM. Ako to niste u stanju ja ću bit među prvima ili prvi koji će osobno i u ime BUZ-a javno zatražiti brisanje „Torcide“ iz registra udruga.    

TOMISLAV KLAUŠKI Zašto HDZ, DP i desnica štite Torcidine huligane? Zato što će im trebati za predstojeće izbore
Zašto HDZ, DP i desnica štite Torcidine huligane? Zato što će im trebati za predstojeće izbore

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Komentari 32
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