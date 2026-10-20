Lijeva oporba osudila povike Torcide, Dabro: Ne veličajte Tita

Lijeva saborska oporba osudila je sporne povike Torcide u Splitu i prozvala premjera Andreja Plenkovića i Vladu da su promicanjem kulture dvostrukih konotacija doveli do normalizacije ustaških pozdrava, Josip Dabro (DP) ljevici je uzratio da se zgraža nad Hitlerom, a veliča Tita.

Uoči prošlotjedne utakmice između Hajduka i Ajaxa u Splitu, skupine navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su fašističke, nacističke i antisemitske parole, među njima "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".

Zbog skandiranja antisemitskih parola i uvreda do sada su prijavljene 23 osobe, a traga se za njih još 15. Osam osoba je pod nadzorom.

"To što su premijer i Vlada osudili slavljenje nacističkog režima i Holokausta ne samo što nije dovoljno. To je istovremeno i cinično i licemjerno", rekao je Damir Bakić (Možemo) u saborskom govoru na slobodnu temu.

Ustvrdio je da su se premijer Plenković, Vlada i predsjednik Hrvatskog sabora zdušno angažirali u promicanju kulture dvostrukih konotacija "pa onda i na normalizaciji ustaških pozdrava i znakovlja". Smatra da zazivanje Hitlera i Auschwitza nisu izolirani incidenti nego su zadnji logični korak u pokušaja oblikovanja novog sustava vrijednosti u našem društvu.

Bakić: Iz javnog života ukloniti pjevače i simpatizere NDH

Bakić je pozvao da se zakonom precizno, nedvosmisleno i beziznimno zabrane ustaški pozdravi, pokliči i znakovlja te zauvijek iz političkog govora i javnog prostora izbace dvostruke konotacije. Uz to, zauzeo se da se pjevače i i simpatizere NDH uklone iz javnog života, a u obrazovni sustav vratiti jasne informacije o tome da je NDH bila zločinačka država s rasnim zakonima.

Njegov govor izazvao je više replika, Nikola Mažar (HDZ) rekao je da nema dvostrukih kriterija vezanih uz odavanje pijeteta u Domovinskom ratu, nego dvostruke kriterije "stvarate vi sa petokrakom Šljivančanina i petokrakom JNA koja je sijala smrt svugdje gdje je mogla".

Događaje u Splitu osudila je i Ivana Marković (SDP) rekavši da problem nije nastao u Splitu, nego da je taj grad samo slikoviti pokazatelj kamo vodi politika koja se godinama igra dvostrukim konotacijama. Prozvala je premijera Plenkovića da je izabrao politiku u kojoj se tolerancija prema ekstremizmu prečesto pretvara u računicu a, načelna osuda dolazi tek kada nastane šteta koju više nije moguće prikriti.

Podsjetivši da je Plenković puno desetljeće premijer, Marijana Puljak (Centar) rekla je kako je nekada govorio da je "Za dom spremni” neprihvatljiv, a prošle je godine taj poklič nazvao "dijelom integralnog repertoara”. "Kad vlast godinama tapše ustaški poklič po ramenu, ne može se čuditi kad netko na ulici zazove Hitlera", rekla je.

Milorad Pupovac (Kluba SDSS-a) rekao je da događaji u Splitu nisu samo stvar policije i pravosuđa nego da je ta "stvar i naša". Upitao se što se to nama dogodilo da smo od pjesme "Ustani bane" sada počeli vikati "ustani Adolfe"?

Dabro: Prestanimo se zgražati nad Hitlerom, a veličati Tita

Za razliku od lijeve oporbe Josip Dabro (Domovinski pokret) drži da se nakon događaja u Splitu hrvatskom narodu nameće povijesna odgovornost. "Splitu i hrvatskoj mladosti sotonska stigma zbog ružne pjesme grupe navijača", izjavio je držeći da tu stigmu, odnosno odgovornost, zahtijevaju i nastoje nametnuti otvoreni zagovornici "jugoslovensko-komunističke industrije smrti iz 1945."

"Prestanimo biti licemjerni i zgražati se nad Hitlerom, a veličati Tita. Smatramo ga odgovornim za smrt stotine tisuća nenaoružanih Hrvata", rekao je Dabro.

Najavio je da će predsjedništvu DP-a predložiti da pred HDZ i koaliciju izađu s prijedlogom o kriminalizaciji jugoslavenskog komunizma, fašizma, nacizma te velikosrpske i bošnjačke neprijateljske politike i simbolike svih režima.

Napominjući da navijačka supkultura počiva na ponekad i brutalnoj provokaciji, Igor Peternel (DOMiNO) smatra da je naše društvo na događaje u Splitu reagiralo "prekomjernim granatiranjem". Upitao se i hoćemo li ponovno za izgovorenu riječ otvarati kaznionice. "Gdje je tim tolerantnim ljevičarima ona velika tolerancija i gdje su nam govorili da društvo počiva na najslabijoj karici te da moramo poštivati umjetničku slobodu Olivera Frljića", rekao je.

Nino Raspudić (Klub NZ) rekao je pak da naš gorući problem nije da sada moramo raspravljati o Hitleru, Auschwitzu, svijesti navijača i slično. "Guraju nas u te teme. To je nešto čime se treba baviti policija, pravosuđe i sudovi. Naš temeljni problem je proračun", poručio je.