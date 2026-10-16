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UŽASNI ISPADI U SPLITU

Božinović o sramoti Torcide: Da je na vrijeme riješeno 150 prijava, manje bi gledali ovoga

Piše 24sata,
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Božinović o sramoti Torcide: Da je na vrijeme riješeno 150 prijava, manje bi gledali ovoga
Zagreb: Davor Božinović predstavio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Pitanje unošenja bilo čega, uključujući pirotehniku, nije policijski posao. To rade posebne zaštitarske službe koje angažiraju klubovi, poručio je Davor Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je antisemitske i nacističke povike dijela navijača Hajduka tijekom kortea u Splitu uoči utakmice s Ajaxom. Poručio je da odgovorni moraju biti brzo kažnjeni, a osvrnuo se i na pitanje unošenja pirotehnike na stadion te postupanje policije tijekom incidenta, piše N1.

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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud VIDEO
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell

Božinović smatra da bi učinkovitije i brže pravosuđe moglo pridonijeti sprječavanju sličnih događaja.

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"O tome što se dogodilo na ulicama Splita postoji vrlo širok konsenzus. Hajdemo vidjeti kao društvo hoćemo li biti, a nadam se da hoćemo, učinkoviti i vrlo brzo to sankcionirati. Ako su nam potrebne godine da bismo za neke stvari, koje su možda i na prvi pogled jasne, dočekali pravomoćnu odluku, onda to nije poruka koju želimo poslati", rekao je ministar.

Dodao je da je ove godine podneseno oko 150 prekršajnih prijava u slučajevima za koje smatra da su trebali biti brže sudski riješeni.

"Da je u brojnim slučajevima ove godine, mislim da je bilo 150 prekršajnih prijava, sve presuđeno u kratkom vremenu, siguran sam da ovakve prizore ne bismo gledali ili bismo ih gledali u puno manjem broju i puno manjem intenzitetu od onoga koji nas je jučer zgrozio", rekao je Božinović.

Božinović o unošenju pirotehnike na stadion

Ministar je odgovorio i na pitanje je li bilo propusta policije te tko je odgovoran za unošenje pirotehnike na stadion.

"Pitanje unošenja bilo čega, uključujući pirotehniku, nije policijski posao. To rade posebne zaštitarske službe koje angažiraju klubovi. Policija, kada uoči da netko ima pirotehniku ili posumnja da je nosi, postupa prema toj osobi", objasnio je.

Novinari su ga pitali i za snimku na kojoj se vidi kako pripadnici interventne policije tijekom incidenta začepljuju uši dok odjekuju topovski udari.

USRED UTAKMICE Pogledajte reakciju policije na topovski udar Torcide u Splitu
Pogledajte reakciju policije na topovski udar Torcide u Splitu

"Ne znam za te snimke, ali interventna i specijalna policija tri su dana odradile takav posao i rade ga na način zahvaljujući kojem je Hrvatska još uvijek jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu", poručio je Božinović.

Nacistički i antisemitski povici uoči utakmice

Podsjetimo, dio navijača Hajduka tijekom kortea na putu prema Poljudu u četvrtak je skandirao antisemitske i nacističke parole, uključujući povike kojima se zazivaju Adolf Hitler i Auschwitz te pozive na nasilje nad Židovima.

Incident je izazvao osude, a splitska policija pokrenula je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta odgovornih i daljnjeg postupanja.

Hajduk je nakon utakmice objavio ispriku zbog ponašanja dijela navijača, ističući da ne želi da se klub i njegova pobjeda protiv Ajaxa pamte po takvim scenama.

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