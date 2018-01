Božinović putuje u SAD: Obići će FBI i DEA, ide u Washington Tijekom posjeta Washingtonu ministar Božinović održati će sastanak u Ministarstvu pravosuđa (Ministry of Juistice) s glavnim državnim odvjetnikom Jeffom Sessionsom, a u U.S. Department of State s pomoćnikom državnog tajnika za Europu i Euroaziju A. Wess Mitchellom