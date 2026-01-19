Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Nije bilo mnogo reakcija, iako je članak bio jedan od najčitanijih na Aftonbladetu. Većina e-mailova koje sam primio dolazi od Hrvata i Srba koji žive u Švedskoj, i oni naravno imaju svoje unaprijed stvorene stavove o Thompsonu i o tome kako smo o tome pisali, kaže za 24sata Johan Flinck, novinar švedskog Aftonbladeta, koji je bio na rukometnoj utakmici Hrvatske i Gruzije u Malmöu, kad je puštena Thompsonova pjesma “Ako ne znaš šta je bilo” i o tome pisao. Europska rukometna federacija (EHF) nakon toga zabranila je puštanje Thompsonovih pjesama u dvoranama do kraja Europskog rukometnog prvenstva u Švedskoj, ali i u Norveškoj i Danskoj.

- Bio sam na utakmici, ali pjesmu nisam zamijetio. Ne znam puno o Thompsonu, a i bio sam fokusiran na svoj posao. Međutim, redakcija je primila dojavu, pretpostavljam od nekog gledatelja koji je bio tamo - da je puštena Thompsonova pjesma. Kad sam počeo istraživati dojavu, na kraju sam mailom dobio i odgovor od EHF-a te u članku u osnovi prenosim sve što su oni napisali - ispričao je za 24sata Flinck.

Kako dodaje, EHF mu nije odgovorio na pitanje kako je pjesma mogla biti puštena unatoč tome što nisu htjeli da se pusti. Nisu mu objasnili, zaključuje, ni zašto pjesma nije smjela biti puštena niti na koji način krši pravila.

“Marko Perković, kako se Thompson zapravo zove, kontroverzna je figura na Balkanu koju se optužuje za fašizam, a njegovi se stihovi, među ostalim, navodno odnose na hrvatske ratne zločine i veličaju ultranacionalistički ustaški pokret iz Drugog svjetskog rata. Perkoviću i njegovu bendu zato je u određenim razdobljima bilo zabranjeno nastupati u nekim europskim zemljama, a njegove su pjesme u pravilu zabranjene na međunarodnim sportskim događajima”, piše švedski list.

“Ta pjesma nikad nije bila dio izvorne playliste za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledali su zabavni tim i EHF prije početka EP-a”, odgovorio je EHF Sportbladetu, sportskoj redakciji Aftonbladeta.

“Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je i nije se smjelo dogoditi. Pjesma ni na koji način ne predstavlja vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže”, piše EHF ne objašnjavajući kako je pjesma unatoč svemu ipak puštena, prenio je švedski list. Niz je pozornica na kojima Thompsonove pjesme nisu dobrodošle, u brojnim je državama imao problema s organizacijom koncerta. Otkazan je u Austriji 2017., a godinu poslije Austrija je i “ZDS” stavila u istu kategoriju s nacističkim “Sieg Heilom”.



Tamo je zabranjen ustaški simbol srebrne granate s crvenim plamenom, šahovnica s prvim bijelim poljem iznad kojega je plavo slovo “U” okruženo pleterom, a od 2021. i HOS-ovo znakovlje. Kazne se kreću od 4000 eura pa sve do 10.000 eura za ponovljene prekršaje. Moguće je dobiti i zatvor do deset godina za poticanje ekstremističke ideologije. Muškarac iz Hrvatske je prije sedam godina u Austriji osuđen na 18 mjeseci zatvora jer je na Bleiburgu podigao desnicu u nacistički pozdrav. Dva mjeseca izdržavanja kazne su bila bezuvjetna, i kako su mu u izdržavanje kazne ušla i dva mjeseca koja je proveo u pritvoru, pušten je na slobodu.

Njemačka je, uz Austriju, najstroža u EU kad su u pitanju zabranjeni relikti prošlosti. To određuje članak 86a Kaznenog zakona po kojemu su, osim u edukativne i umjetničke svrhe, strogo zabranjeni svastika i drugo nacističko znakovlje, nacistički pozdravi i propaganda. Kazne za poticanje mržnje i ekstremizam mogu doseći i deset godina zatvora.

U Njemačkoj je Thompsonu 2014. otkazan nastup u berlinskoj dvorani Columbiahalle. Uprava dvorane popustila je pred prijetnjama prosvjedima i optužbama da je riječ o “pjevaču mržnje” koji slavi “hrvatski fašizam”. Thompsonov menadžment za otkazivanja redovito krivi “jugokomuniste” i “protivnike hrvatstva”. Tadašnji menadžer Zdravko Barišić izjavio je kako je uprava dvorane popustila “pred bjesomučnim napadima i prijetnjama jugokomunista te se ponijela krajnje neposlovno”.

Posebno je odjeknula zabrana koncerta u Mariboru 2017. godine. Gradske vlasti postupile su po preporuci policije koja je procijenila da postoji “povećani sigurnosni rizik zbog opasnosti da će se koncert iskoristiti za počinjenje kaznenih djela”. Naveli su kako postoji velika vjerojatnost da na koncert dođu pojedinci iz zemalja gdje su Thompsonovi nastupi već zabranjeni, s namjerom izazivanja nereda. Mariborski gradonačelnik Andrej Fištravec tad je bio jasan:​ “U Mariboru nema mjesta za ikonografiju i simboliku koja izaziva daljnje podjele nakon Drugog svjetskog rata i nema mjesta za fašizam”. Organizator je pravdu potražio na sudu, a slovenski Upravni sud kasnije je presudio da su vlasti dvaput nezakonito zabranile koncert. Ipak, nastup u Mariboru nikad nije održan.

Slovenija je 2024. zabranila veličanje nacizma i fašizma, pa tako i NDH, odnosno ustaštva. Kazne se kreću od 500 do 1000 eura. Na zabranjenoj listi su, između ostalih, simboli Koruškog narodnog saveza, Štajerskog domovinskog saveza, Srpskog dobrovoljačkog korpusa i ustaški simboli. Slovenija je time prvi put regulirala fašističku i nacističku ideologiju i simbole.

Švicarska je također jedna od zemalja u kojoj je Thompsonu više puta zabranjeno održavanje koncerata. Kad mu je napokon dopušten nastup, mogao je izvoditi samo repertoar koji je unaprijed odobrila policija. Koncert zakazan za 2016. u Schlierenu zabranjen je zbog bojazni da se “javni red i sigurnost ne mogu garantirati”. Zabrane su zabilježene i u Nizozemskoj, gdje mu je još 2003. otkazan nastup u Amsterdamu.

Prema švicarskom Kaznenom zakonu, javna uporaba ili širenje simbola povezanih s rasizmom, ekstremizmom i nacizmom je kazneno djelo. Uključuje, primjerice, kukasti križ, SS oznake, Hitlerov lik i druga obilježja koja se koriste za promicanje mržnje ili ekstremističke ideologije. Kršenje zakona predviđa novčane kazne ili zatvor do tri godine, posebno strogo se kažnjava širenje rasističke ili nacističke ideologije i govora mržnje.

I dok države poput Austrije i Njemačke imaju stroge zabrane i nultu toleranciju, čak i u kontekstu umjetnosti ili povijesti ako nije jasno označeno, Švedska i Norveška više se fokusiraju na konkretnu štetu ili poticanje mržnje, a ne samo na simbol sam po sebi. Tako u Švedskoj nema potpune zabrane simbola, ali javna poticanja mržnje ili diskriminacije su kazneno djelo za koje se dosuđuju novčane kazne, ali i zatvor do dvije godine u težim slučajevima. Slično je u Norveškoj - nema potpune zabrane simbola, ali poticanje mržnje i ekstremizma je kazneno djelo. U težim slučajevima, moguć je zatvor do tri godine.

Iako u Hrvatskoj puni stadione, Thompson se i ovdje suočavao sa zabranama. Najpoznatiji je slučaj iz 2008. godine, kad mu je uskraćena mogućnost nastupa u pulskoj Areni. Nakon te odbijenice otkazan mu je i nastup na ATP turniru u Umagu. Tadašnji predsjednik Stjepan Mesić poručio je organizatorima da neće doći na turnir ako Thompson bude pjevao. Iste godine održao je tri koncerta u Pazinu, no i to je popraćeno napetostima, pa čak i eksplozijom ispred dvorane, koju je podmetnuo protivnik koncerta. Kontroverze su ga pratile i u susjedstvu, primjerice nije održan koncert u Sarajevu 2007.

Dok europske zemlje ustaški “ZDS” nedvosmisleno smatraju fašističkim i zakonski ga sankcioniraju, situacija u Hrvatskoj je znatno složenija. Visoki prekršajni sud je 2020. donio presudu prema kojoj izvikivanje tog pozdrava u kontekstu pjesme “Bojna Čavoglave” ne predstavlja prekršaj protiv javnog reda i mira. Ta pravna nedorečenost stvara jaz između percepcije u Hrvatskoj i inozemstvu. Kritičari neprestano upozoravaju i na ikonografiju na njegovim koncertima, gdje se redovito mogu vidjeti crne majice, ustaški simboli te čuti skandiranje protiv Srba i poklič “ZDS”.

Taj je poklič u Hrvatskoj postao kao “dobar dan”, čuje ga se na ulici, stadionima, koncertima, piše u komentarima na društvenim mrežama... Ponešto se od toga sankcionira, drugo ne. Dio publike je uoči Thompsonova koncerta u Splitu uzvikivao: “Ajmo, ustaše”, uz “ZDS”. Supetarska gradonačelnica Ivana Marković je poručila kako smo “svjedočili prizorima koji bi trebali biti neprihvatljivi u svakoj civiliziranoj državi”. U pitanju je, napisala je, “otvorena propaganda najsramotnijeg dijela naše prošlosti, koja je služila najvećim zločincima u povijesti”.