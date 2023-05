Božinović u Obrovcu: Zrmanja se podigla kao nikad u povijesti

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je jutros Obrovac, a on i gradonačelnik Ante Župan dali su i izjave za medije.

Na pitanje novinara je li kasnilo sa zečjim nasipom i kada se zadnji put radilo odmuljivanje, gradonačelnik Župan odgovara:

- Taj val, odnosno taj volumen vode, to je van ikakvih očekivanja. Količina padalina je u periodu od, ne znam, jednog dana bila gotovo kao godišnja. E sad, druga, ja bih rekao zamka, to je uvjerenje da ovaj zid od poplave koji je napravljen, da je on apsolutna zaštita da se nikad ništa ne može dogoditi. Međutim dogodilo se. Mislim da je naš stožer sve učinio i ne samo stožer nego i građani. Mi smo imali i pripremljeno i oko 2000 vreća. Za ovakav val bi trebali imati možda 5000.

- Zadnji pokušaj da se odmuljivanje napravi sam ja radio prije možda 17 godina. Angažirali smo brod, pokušali smo, sam grad je to na svoju ruku i sa svojim sredstvima radio, ali brod se pokvario i drugog više nismo mogli naći. Tu je godinama uziman pijesak s kojim se pola Zadra izgradilo prije nego što su krenuli kamenolomi - dodao je Župan.

- Prati se situacija i ja sam ovdje uvjeren i uvjerio sam se da sve sastavnice žurnih službi odrađuju velik posao. Odrađuju ga kvalitetno i profesionalno, a vidjet ćemo na što ćemo morati angažirati snage u danima koji nadolaze - rekao je Božinović.

- Kiša pada, ali vodostaj opada. Situacija ovdje ovisi i o onom što se događa i na Velebitu i iza, znamo da ima dosta ponorica, tu je i Otoča koja je na neki način dovela do preopterećenja ovih rijeka koje se ulijevaju u Zrmanju. Zrmanja se podigla kao nikad u povijesti, a tome je pridonijelo i jugo. Imate sudar plime i velikih količina kiše i to se sudarilo na području Obrovca, a posljedice vidimo i sami - rekao je Božinović.

