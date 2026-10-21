Božinović: U prometu poginulo je 36 osoba manje nego lani, no broj žrtava i dalje visok

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u srijedu u povodu Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa da je ove godine na hrvatskim prometnicama poginulo 36 osoba manje nego u istom razdoblju prošle godine, no da je broj žrtava i dalje veći od 190. "I jedan je previše, moramo se svi skupa dozvati razumu i zbog eventualno pet minuta bržeg dolaska na ciljanu destinaciju ne smijemo raditi stvari koje znače prije svega ugrožavanje života drugih, ali onda i samih vozača", rekao je Božinović tijekom preventivne akcije 'Uspori za život'.

U središtu ovogodišnjeg Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa su takozvane "četiri ubojice u prometu", donosno vožnja pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i prekoračenje brzine.

"Nismo ovdje danas došli ljudima držati lekcije, već poticati upravo ono što je najvažnije, a to je da se poštuju propisi", rekao je.

Božinović je podsjetio i na izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se predviđa obvezno registriranje električnih romobila te posebnu odgovornost i moguće sankcije za roditelje i druge punoljetne osobe koje ih daju djeci koja ih prema zakonu ne smiju voziti.

"Ne samo da ćemo povećati kazne, već će se romobili morati i registrirati", rekao je i podsjetio da djeca mlađa od 14 godina nemaju zakonsko pravo voziti električne romobile.

'Važno je djecu naučiti odgovornom ponašanju u prometu'

Dodao je da je važno da roditelji i drugi članovi obitelji djecu nauče odgovornom ponašanju u prometu, što uključuje i učenje o korištenju zaštitne kacige.

Istaknuo je da policija provodi edukativne, preventivne i represivne aktivnosti, ali da je za veću sigurnost na cestama potrebna suradnja cijelog društva.

"Ne možemo sami. Trebaju nam i mediji, treba nam cjelokupna javnost. Ne može policija biti na svakom ćošku, na svakoj ulici u Zagrebu ili bilo kojem drugom mjestu", kazao je Božinović.

Ministar je upozorio i na promjenjive vremenske uvjete koji povećavaju rizik u prometu te je istaknuo da je prijelaz sa suhog vremena na kišu i mokre kolnike posebno opasan.

"Danas budite posebno oprezni jer vremenski uvjeti u najmanju ruku nisu kao jučer", poručio je, dodajući da kiša i skliske ceste zahtijevaju dodatni oprez vozača.