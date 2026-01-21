Božinović zahvalio liječnicima KBC-a Split: Ovo što ste učinili za izbodenog policajca je čudo

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u srijedu splitski KBC gdje se susreo s upravom bolnice i liječničkim timom kojem je zahvalio jer su početkom prosinca spasili policajca teško ozlijeđenog nakon napada nožem u Splitu.

Istaknuo je da se osobno došao zahvaliti timu KBC-a Split jer su u najtežim trenucima pokazali vrhunsku profesionalnost i predanost.

"Pravodobna i stručna skrb bila je presudna u spašavanju života našeg kolege. Ovo što ste vi za njega napravili doista je čudo", istaknuo je Božinović i dodao da je taj nemili slučaj, kao i slične situacije koje su se ranije događale, snažan podsjetnik koliko su zdravstveni sustav i sigurnosne službe međusobno oslonjeni.

Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić naglasio je kako je spašeni život uvijek rezultat timskog rada. Kazao je da je pacijent primljen u iznimno teškom stanju, a timovi hitne medicine, kirurgije i intenzivne skrbi reagirali su odmah i koordinirano. Naglasio je da je pred policajcem dug oporavak

tijekom kojeg će na raspolaganju imati svu potrebnu pomoć stručnjaka u splitskoj bolnici.

Susretu su nazočili i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave Mario Bencek, zamjenika ravnatelja KBC-a Split Marko Jukić, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite Mirela Pavičić Ivelja, voditelj Odjela kirurške intenzivne njege Dario Matić i predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Toni Kljaković Gašpić.

U razgovoru je naglašena i dugogodišnja, svakodnevna uspješna suradnja policije i bolnice te je poručeno kako obje službe, svaka u okviru svojih ovlasti, dijele isti cilj, zaštitu života i sigurnosti ljudi.

Križan je 3. prosinca u 22.45 sati na putu prema kući čuo da su njegove kolege u potrazi za mladićem koji je nožem prijetio svojim ukućanima i govorio da će ih ubiti. Susreo ga je na Putu Mostina u gradskom naselju Bilice i pokušao ga zaustaviti no 18-godišnjak ga je desetak puta ubo u prsa i trbuh te ga je ostavio okrvavljenog ležati na cesti. Liječnički tim Hitne medicinske pomoći prevezao ga je u KBC Split gdje su mu se danima borili za život.