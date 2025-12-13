Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKO UBOJSTVO U POKUŠAJU

Mladić (18) koji je izbo nožem policajca u Splitu ide u istražni zatvor: Policajac je na liječenju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (18) koji je izbo nožem policajca u Splitu ide u istražni zatvor: Policajac je na liječenju
ILUSTRACIJA | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policajac Ante Križan (59), koji je u splitsku bolnicu dovezen u teškom stanju, zbog čega je bio u induciranoj komi i priključen na respirator, u petak je bio bolje. Probudio se, odvojen je od respiratora i u kontaktu...

Zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor 18-ogodišnjaku koji je prošle srijede nožem na cesti izbo policajca.

BRUTALNI NAPAD Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Na stranicama Županijskog državnog odvjetništva se navodi da su donijeli rješenje o provođenju istrage prema 18-ogodišnjaku zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju i kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

"Postoji osnovana sumnja da je 3. prosinca oko 22,45 sati na području Splita, u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, nakon što ga je policijski službenik Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaustavio i zatražio da mu se predstavi, nožem kojeg je imao kod sebe zadao više uboda u tijelo. Nanio mu je ozljede koje su opasne po život", piše u priopćenju.

TELEFONSKA PREVARA Lažni ukrajinski liječnik prevario šest žena u Istri za 57.000 eura
Lažni ukrajinski liječnik prevario šest žena u Istri za 57.000 eura

Dalje navode da ga je u daljnjem napadu spriječio nailazak osobe dok je život žrtve spašen hitnom liječničkom intervencijom.

Uz to, sumnjiči ga se i da je prethodno, istog dana, neovlašteno oduzeo tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe.

"Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor protiv okrivljenika", stoji na kraju priopćenja.

Policajac Ante Križan (59), koji je u splitsku bolnicu dovezen u teškom stanju, zbog čega je bio u induciranoj komi i priključen na respirator, u petak je bio bolje. Probudio se, odvojen je od respiratora i u kontaktu, no pred njim je i dalje zahtjevno liječenje.

Njegov napadač (18) je uhićen nedugo nakon napada. Prvo je bio smješten na odjel psihijatrije, a nakon nekoliko dana je priveden u policiju na kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025