UŽIVO Petrov: Predsjednik Sabora može biti netko iz DP-a. Iznijeli smo taj prijedlog SDP-u

Bračni par Raspudić napušta Most! Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izlaze iz stranke nakon velikih previranja, proširila se u utorak informacija o velikom raskolu unutar Mosta koji je na ovim parlamentarnim izborima osvojio 11 saborskih mandata. Nakon toga uslijedio je zavjet tišine, nitko od ekipe iz Mosta nije se javljao na telefone...

Predsjednik Mosta Božo Petrov sinoć kod predaje lista za izbore za Europarlament nije htio ništa komentirati. Ali su za srijedu sazvane dvije odvojene press konferencije. Prvo Marije Selak Raspudić u 10:30, pa onda i Bože Petrova sat kasnije. Selak je u svojem obraćanju medijima potvrdila razlaz s Mostom te poručila kako će ona i suprug djelovati kao nezavisni zastupnici. Kazala je da nemaju planove o ulasku u neku drugu stranku.

- Žao mi je jer smatram da su kolega i kolegica Raspudić principijalni i čestiti ljudi. Nadam se da ćemo nastaviti surađivati u Saboru - kazao je u startu Petrov.

- Ne mislim da je pukla stranka. Nadam se da ćemo s njima nastaviti surađivati u Saboru. Mi smo jedina prava alternativa s desne strane.

- Nismo imali uvjeta, ja sam izabrao Most, ja sam želio sve. Želio sam i Selak Raspudić kojoj je bilo ponuđeno prvo mjesto. Ne mislim da sam stao ni na jednu stranu, htio sam i Mariju Selak Raspudić i Nina Raspudić i Marina Miletića i Nikolu Grmoju – aspsolutno sve, ali neki to nisu mogli prihvatiti. Ponuđen je bio izbor da budu svi. Njoj je to bilo neprihvatljivo. Ja sam birao Most i birao sam sve - kazao je Petrov.

- Dogode se određene pogreške, ja prvim griješim i Miletić nije pogriješio koji je stav Mosta, a ono što je bila pogreška jest što se u tom pritisku ogradio od kolegice, a ispričao se za to - kazao je dalje Petrov.

Podsjećamo, Miletiću je zasmetala izjava Selak Raspudić o pobačaju. Selak Raspudić u jednoj od debati prije izbora na pitanje je li pobačaj pravo žene odgovorila s 'da'. Miletić je odmah reagirao da se Selak Raspudić pogrešno izrazila...

Petrov je više puta izrazio žaljenje što bračni par Raspudić napušta stranku.

- Žao mi je svake osobe koja je otišla, ali to je bio njihov izbor. Sa strane Mosta nije bilo nikakvih uvjeta, htjeli smo da Marija nosi listu i da svi budemo na toj listi - kazao je Petrov.

- Što se tiče ove političke trgovine, mi imamo svoje politike, a ni u jednoj od njih ne vidimo HDZ. Stranka koja je činila kriminal i korupciju čini štetu hrvatskom narodu. Što se tiče ovih ostalih, ne vidimo političku suradnju ni s Možemo! ni s SDSS-om i smatram da je to zbog trgovine koju je provodio Pupovac s HDZ-om. Što se tiče suradnje s Domovinskim pokretom i Most i Suverenisti smatraju da se treba okupiti oko inicijative da se smijeni ova vlast, ali ne pod svaku cijenu. Ako će se priključiti SDP, prihvatiti naše vrijednosti, da se neće provoditi lijeve anacionalne politike, onda se može ići u konstituiranje Sabor - kazao je Petrov o konstituiranju većine u Saboru...

Odmah je nastavio:

- Mi govorimo o konstituiranju Sabora, ne govorimo o Vladi, a glede Sabora, smatram da predsjednik Sabora može biti neko iz DP-a, imaju veći broj mandata. Taj prijedlog smo iznijeli DP-u i SDP-u. Ako je prihvatljivo, mogu se javiti. Naša pozicija je jasna, podržat ćemo konstituiranje Sabora ako se radi u interesu građana, protiv korupcije i za obiteljske vrijednosti, tu trebaju biti Most, Suverenisti i DP, a ne mogu biti Možemo i SDSS. HDZ će u tom slučaju završiti u oporbi s Možemo i SDSS-om - kazao je Petrov.

Kako su krenule vijesti o krahu?

- Do našeg razilaženja nije došlo zbog liste za Europski parlament, predmet rasprave među nama bile su nesuglasice oko kampanje i onoga što je njoj prethodilo. Nesuglasice nismo uspjeli razriješiti. Liste za europske izbore samo su bile povod za ovo obraćanje i rasvjetljavanje situacija. Bilo mi je ponuđeno da budem na listi za Europski parlament, kolega Marin Miletić također je izrazio želju da bude na listi za Europski parlament. S obzirom na činjenicu da se kolega Miletića od mene javno ogradio, smatrala sam da nije primjereno da nosim zajedničku listu - kazala je Selak Raspudić danas na konferenciji za medije.

Dodala je da nije mislila da će se razići sa strankom te da će uspjeti prevladati razlike.

- U razgovoru s Ninom Raspudićem zaključili smo da nije vrijeme za bacati sidro i bježati na neke bolje funkcije nego ostati ovdje i boriti se za bolju Hrvatsku, nema prodaje i nema predaje. Nino Raspudić nije trebao biti na listi za EP, unatoč uvjeravanjima čelnih ljudi Most on je to odbio jer nije htio varati birače i oboje smo smatrali da to nije primjereno - kazala je danas Selak Raspudić.

Poručila je da je njoj i suprugu HDZ "apsolutno neprihvatljiv".

Kuloari su brujali kako je Marija Selak Raspudić odbila biti na listi za Europski parlament i to jer se na istoj našao Marin Miletić, što je Selak na svojoj press konferenciji potvrdila. Sukob između Selak Raspudić i Miletića navodno traje duže vrijeme.

- Odustala sam od predvođenja te liste jer je na njoj bio Miletić. Ostajem se bori u Saboru - kazala je na današnjoj konferenciji Selak Raspudića.

Trzavice su postale i javne nedavno kada je Selak Raspudić u jednoj od debati prije izbora na pitanje je li pobačaj pravo žene odgovorila s 'da'. Miletić je odmah reagirao da se Selak Raspudić pogrešno izrazila...

- Most je jasno za život. Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo to rekli. Vrhu stranke, predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava - poručio je tad Miletić.

Selak Raspudić kasnije je pojasnila svoj stav.

- Potpuno mi je neprihvatljivo da pobačaj ide kao najviša državna vrednota u Ustav, smatram da to nema nikakvog smisla. Što se tiče toga je li to odluka žene, da, smatram da jest i to sam od početka jasno govorila. Jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi - kazala je Selak Raspudić.

