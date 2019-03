Braća otela svoju strinu (48): Ugurali je u auto i opljačkali

Braća stara 23 i 20 godina s još jednim zasad nepoznatim pomagačem na parkiralištu nedaleko od bolnice u Jankomiru u Zagrebu zaskočila su 5. svibnja 2016. godine svoju strinu (48).

Žena je oko 18 sati taman izašla iz bolnice gdje je posjetila muža. Za ruke je držala dvoje unuka kad su je braća zgrabila i ugurala u plavi automobil. Zasad neidentificirani vozač dao je gas, a braća su dotle strini vezala oči i ruke. Ona je pri tome prepoznala starijeg napadača. Mlađeg nije, no kako ga je brat pozvao po specifičnom nadimku te još nekim dokazima sudsko vijeće zaključilo je da je i on sudjelovao u napadu. Potom su strinu odvezli u čvrsti objekt gdje su joj ukrali 'Rolex', zlatne naušnice, dvije biserne ogrlice, tri prstena i narukvice te 2700 eura. Nakon toga su strinu, kojoj su i dalje oči i ruke bile vezane, odvezli do sela u blizini Nove Gradiške gdje su je u 3.30 sati pustili. Žrtva je potom pozvonila nepoznatoj obitelji na vrata te je alarmirana policija.

Stariji razbojnik nedostupan je hrvatskim vlastima dok je mlađeg, koji je u trenutku napada bio maloljetan, lani na temelju Europskog uhidbenog naloga izručila Austrija. Tužiteljstvo ih tereti za protupravno oduzimanje slobode i razbojstvo. Na Županijskom sudu u Zagrebu danas im je izrečena nepravomoćna presuda. Stariji, kojem su sudili u odsustvu, osuđen je na jedinstvenu kaznu od godine i četiri mjeseca zatvora, a mlađi na godinu i dva mjeseca maloljetničkog zatvora. U tu kaznu uračunato mu je i vrijeme koje je proveo u pritvoru, a u Remetincu se nalazi od srpnja 2018.

Odlukom sudskog vijeća do pravomoćnosti presude ostat će u istražnom zatvoru. Dosad je u Njemačkoj i Austriji bio osuđivan zbog provalnih krađa. U Austriji je izveo šest provalnih krađa, a u Njemačkoj dvije. Skitao se i po drugim zemljama EU pa je sud zaključio da će, ako ga puste da pravomoćnost presude dočeka na slobodi, odmagliti. Obojici je izrečena i sigurnosna mjera zabrane približavanja i uznemiravanja strine u roku do četiri godine. Naime, obitelji su u višegodišnjem sukobu pa se tako nastoje izbjeći mogući daljini obračuni. Ukradeni predmeti nisu pronađeni pa će strina odštetu morati potražiti u parnici.