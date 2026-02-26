Obavijesti

Braći koja bacaju opasni otpad u šumu zabranjeno obavljanje djelatnosti. Općini to ne smeta

Piše Laura Šiprak,
Daniel i Ivan Šeničnjak bacali su i opasni otpad u šumu. Zbog uhićenja i zabrane zbrinjavanja otpada, općine i Gradovi morat će revidirati ugovore

U lisicama, ovoga puta bez komentara, braća Daniel (43) i Ivan Šeničnjak (37) dovedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu. Deset mjeseci nakon prvog teksta u 24sata, ova dva brata uhićena su zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.

