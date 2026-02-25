Obavijesti

'POSLAO GA VUČIĆ'

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
Foto: R.Z./ATAImages

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić u srijedu je hitno primljen u Univerzitetski klinički centar Srbije, potvrđeno je za portal Nova.rs.

Kako piše prorežimski portal Informer, na kojeg se pozivaju i brojni drugi njihovi mediji, nalazi se u životnoj opasnosti te je priključen na aparate zbog obostrane upale pluća. S obzirom na to da ima dijabetes, pod posebnom je prismotrom.

U bolnicu ga je, piše Telegraf, 'otjerao' srpski predsjednik Aleksandar Vučić, jer je teško disao.

- Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu. Ivica se najprije nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - prenosi Telegraf.

Večeras ga je u bolnici posjetio Aleksandar Vučić koji je kratko rekao: 'Molimo se za njega i to je sve'.

- Trenutačno je na respiratoru, prima sve što mu je potrebno, dobiva antibiotsku terapiju, kupujemo vrijeme koje je potrebno da ti lijekovi djeluju i borimo se za njegov život. Primljen je oko 16:30 na Kliniku za pulmologiju. Sljedećih nekoliko dana dat će nam više odgovora, nadamo se najboljem - rekao je pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

