Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić u srijedu je hitno primljen u Univerzitetski klinički centar Srbije, potvrđeno je za portal Nova.rs.

Kako piše prorežimski portal Informer, na kojeg se pozivaju i brojni drugi njihovi mediji, nalazi se u životnoj opasnosti te je priključen na aparate zbog obostrane upale pluća. S obzirom na to da ima dijabetes, pod posebnom je prismotrom.

U bolnicu ga je, piše Telegraf, 'otjerao' srpski predsjednik Aleksandar Vučić, jer je teško disao.

- Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu. Ivica se najprije nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - prenosi Telegraf.

Večeras ga je u bolnici posjetio Aleksandar Vučić koji je kratko rekao: 'Molimo se za njega i to je sve'.

- Trenutačno je na respiratoru, prima sve što mu je potrebno, dobiva antibiotsku terapiju, kupujemo vrijeme koje je potrebno da ti lijekovi djeluju i borimo se za njegov život. Primljen je oko 16:30 na Kliniku za pulmologiju. Sljedećih nekoliko dana dat će nam više odgovora, nadamo se najboljem - rekao je pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.