- Mi nismo antivakseri. Građanima poručujemo da slušaju struku i svoje obiteljske liječnike koji dobro poznaju vašu povijest bolesti i u dogovoru s njima odlučite želite li ili se ne želite cijepiti - rekla je Marija Selak Raspudić na press konferenciji održanoj uoči kraja prikupljanja potpisa za ukidanje ‘stožerokracije’, kako ju naziva stranka Most.

Nino Raspudić dodao je da poziva sve građane koji još to nisu učinili da daju svoj potpis za raspisivanje referenduma.

- Pozivam čak i one koji su protiv referendumskog pitanja, neka se raspiše referendum, pa glasajte protiv ako ste protiv. No dobro je da se građanima omogući da se čuje njihov glas. Frustracije i bijes u ljudima su ogromne. Ovo što radimo je zadnji pokušaj da se te frustracije i taj bijes artikulira kroz institucije, kroz promjenu zakona i ustava. U protivnom, postaje samo ulica ekstremizam i nasilje, s čime mi ne želimo imati ništa - rekao je Nino Raspudić.

Za raspisivanje referenduma potrebno im je 370.000 potpisa, no još uvijek nemaju taj broj.

- To je velika količina u samo dva tjedna, a dogodilo se da je to u ovo doba godine s kratkim danima i hladnoćom. Hvala svim našim volonterima koji su prikupljali potpise sve ove dane, a činit će to i danas i sutra do ponoći - rekao je Raspudić i dodao da je svaki potpis važan.

Rekao je kako su kroz čitav ovaj proces bili izloženi velikim udarcima sa svih strana, pogotovo nakon što ih se u Saboru optužilo da parazitiraju na mrtvima.

- Na njima parazitiraju oni koji koriste mrtve za etiketiranje mrtvih koji s tim nemaju nikakve veze te za prekrivanje svojih političkih kukavičluka i nerada - kaže.

Za prozivke bivših Mostovaca da Most nije više što je bio prije, Raspudić kaže:

- Ne znam što je Most bio, bio je jedan široki pokret u početku. Ono što je donosila politička dinamika da se vi morate profitirati kao stranka, kao opcija - rekao je.

Most je pozvao i razočarane birače Možemo i centra da potpišu za referendum.

- Što u tome ima očajnički? Nama od kad smo raspisali referendum prilaze glasači i drugih političkih opcija o zadovoljstvu s načinom borbe za ljudska prava i slobode u pandemiji. Nama mnogi opravdano razočarani birači prilaze i daju svoj potpis za referendum svjesni da je referendum ne samo demokratski način izražavanje volje građana, već jedini mogući način u trenutku kada HDZ ima sve poluge vlasti u svojim rukama da se promijeni način odlučivanja i vrati u Sabor. Za nas je ovaj referendum svenarodno pitanje i nije referendum samo Mostovih birača i savršeno je normalno da mi u ovom pitanju koje se tiče svih nas da pozovemo sve građane neovisno o političkoj opciji da nas podrže - zaključila je Selak Raspudić.