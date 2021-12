Grmoja je rekao, podsjetimo, kako je dobio garanciju od cijele oporbe da će Mostov prijedlog referenduma dobiti njihovu podršku.

"Ta izjava je potpuna laž", stoji u priopćenju koje su potpisali: predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika Centra i GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, predsjednik Kluba zastupnika HSS-a i RF-a Krešo Beljak i predsjednik kluba zastupnika IDS-a Emil Daus.

Naveli su kako potpisani klubovi zastupnika "niti su sudjelovali na sastanku zastupnika povodom referendumske inicijative, niti su na bilo koji način dali ili obećali svoju podršku".

"Nejasno je zašto zastupnik Grmoja ima potrebu iznositi takve laži, ali ovim putem još jednom naglašavamo da naši zastupnici ni na koji način nisu sudjelovali u toj navodnoj podršci referendumskoj inicijativi Mosta što jasno proizlazi iz svih naših dosadašnjih izjava i inicijativa. Dapače, neki od članova naših klubova izravno su više puta upozoravali članove Mosta da će referendumska inicijativa dodatno podijeliti građane, mobilizirati antivakserski sentiment, pridonijeti širenju lažnih vijesti i teorija zavjera, te potencijalno doprinositi eskalaciji nasilja među građanima", stoji u zajedničkom priopćenju.

Nikola Grmoja je u četvrtak za televiziju N1 komentirao jučerašnji razvoj događaja u Hrvatskom saboru te rekao: “Ja sam okupio cijelu oporbu prije nego smo predstavili referendumska pitanja i dobio sam garanciju da ćemo biti podržani. Kad sam jučer sve to vidio, rekao sam kolegici Selak Raspudić da smo okrenuli sve protiv sebe, a ona je rekla da je to organizirano. Smatrao sam, iako smo bili napadnuti preko svake mjere, da smo to trebali pustiti i ne ući u sukob jer mi je u fokusu uspjeh referenduma. No, taj napad nismo isprovocirali", rekao je, uz ostalo, Grmoja.